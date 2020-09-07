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全美22州確診還在增加 疫情趨緩州憋不住了 醞釀重啟酒吧

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合6日電
全美新冠疫情似有和緩跡象，各州州長也有抵不住商業聲浪，有讓包括酒吧在內重啟的方案。(美聯社)
全美新冠疫情似有和緩跡象，各州州長也有抵不住商業聲浪，有讓包括酒吧在內重啟的方案。(美聯社)

部分州的新冠肺炎疫情趨緩，許多州長醞釀重啟數以千計酒吧，以挽救頹圮經濟；但全美仍有22州疫情升溫，佛州病歿人數再創里程碑，突破1萬2000人，而許多人在勞工節假期曾與親朋好友聚會，恐加速病毒傳播。

德州達拉斯一間酒吧老闆布萊特威爾(Jeff Brightwell)已關店避疫兩個月，他偶爾到店裡確認桌子是否維持社交距離間隔，店內告示提醒客人防疫規則，但仍受限德州法律而無法開業。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)6月在眾院作證時說，疫情下讓酒吧營業，「真的不好。」

仍有反對強制戴口罩的聲浪。圖為猶他州首府鹽湖城市5日民眾發起反抗強制戴口罩的示威活動，標語稱「不戴口罩沒有問題」。(美聯社)
仍有反對強制戴口罩的聲浪。圖為猶他州首府鹽湖城市5日民眾發起反抗強制戴口罩的示威活動，標語稱「不戴口罩沒有問題」。(美聯社)

部分州疫情趨緩，州長逐漸放寬避疫規範之虞，也準備放手一搏讓酒吧重啟營運，惟盼5、6月酒吧避疫重啟後的悲劇別再重演。

布萊特威爾認為酒吧產業淪為疫情加劇的代罪羔羊，「我們的州長揮舞著魔法棒，叫我們停業卻未提供補償。」

全美至少六州的酒吧受限州令停業，包含此前疫情慘重但當前確診率已改善的德州和康乃狄克州。

就算州允許酒吧重啟營業，各郡規範亦不同，且不僅止於酒吧，電影院和遊樂場皆然。

阿肯色州是全美確診率最高的州，但該州州長哈欽森(Asa Hutchinson)允許酒吧減量營運，指並無病毒傳播與酒吧的直接證據。

專家表示，最近大學生重返校園群聚造成確診病例增加的情況，讓阿拉巴馬州到愛阿華州的酒吧被迫再次關門。

儘管如此，加州州長讓人口稀少郡的酒吧恢復營運，佛州可能是下個讓酒吧恢復營運的州；川普總統盟友、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)質疑餐廳減少供應酒精和酒吧關門，是否有助遏止病毒擴散，「其他商店都開門了，唯獨夜店和酒吧例外」。

路透分析8月8日到22日的兩周平均數據顯示，22州確診數增加；三周前，只有夏威夷州、伊利諾斯州和南達科他州的確診數增加。

全美新冠疫情似有和緩跡象，但呼籲大家戴口罩防止傳播新冠病毒依然至為重要。(美聯社)
全美新冠疫情似有和緩跡象，但呼籲大家戴口罩防止傳播新冠病毒依然至為重要。(美聯社)

目前確診增加的22州中，大多數為人口較不稠密的中、西部州；若以比率來看，南達科他州過去兩周增幅126%最大，通報3700宗新病例，部分案例與8月的年度機車大會師活動相關；愛阿華州同期新增1萬3600例，北達科他州則增3600例。

佛州衛生廳6日公布，新冠肺炎病歿38人，讓疫情相關死者數逾1萬2001人，過去一周平均每日死亡105人；6日新增至少2500例，半年來總確診數逾64萬6000例，其中近3200人住院。

佛州衛生廳表示，5日取得逾5萬6000劑檢測樣本，其中5%為陽性，這是佛州連續第25天確診率降至10%以下。

約翰霍普金斯大學統計，截至6日全美至少627萬5614人確診、已知18萬8932人死亡。

新冠肺炎 COVID-19

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