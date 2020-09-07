紐約州抗疫里程碑 連續30天檢測陽性率低於1%

紐約州新冠疫情維持樂觀穩定，州長葛謨(Andrew Cuomo)6日宣布，全州新冠患者總住院人數創3月16日以來新低，新冠病毒檢測陽性率也達連續30天低於1%的新里程碑。

州府數據顯示，全州新冠患者總住院人數已降至410人，ICU住院人數微幅上升，新增死亡病例9人；全州5日共檢測超過8萬5000次，729人呈陽性，陽性率為0.85%。

葛謨表示，紐約州採取漸進式、以數據為基礎的重啟計畫，是保護居民健康和安全的最佳方法；「如今新冠病毒仍在全美肆虐，可以看到保持警惕仍是非常正確的；現在我們的檢測陽性率已連續30天低於1%，居民堅持戴口罩、保持社交距離、勤洗手，我們今天的努力決定明天的疫情；因此，隨著勞工節長周末展開，希望所有居民繼續保持警惕，避免疫情日後反彈」。

紐約州新冠病毒檢測陽性率已連續30日低於1%。(美聯社)

此前，上州多個地區疫情反彈，州府在增加部署了多個快速檢測點，檢測結果可在15分鐘內出爐；紐約州大安利安他分校(SUNY Oneonta)此前出現群聚感染，葛謨表示，州府過去五天已在該地設置了三個快速檢測點，共檢測1965次，檢出91例陽性病例，陽性率為4.6%；目前追蹤工作正在進行中，但初步結果顯示絕大部分陽性病例都是大學生，年齡在18到24歲之間，該年齡區間的陽性率高達11.5%，不在此年齡區間的陽性率僅為0.48%。

此外，州酒類管理廳(State Liquor Authority)和州警防疫執法小組5日共檢查了1390家紐約市和長島的酒吧和餐館，共發現八起違規事件；其中，布朗士區一起、皇后區兩起、納蘇郡一起、蘇福克郡四起。