快訊

直播／新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

大溪漁港釣客落海4人無生命跡象 獲救者還原當時情況

港添21例 普篩增5確診 4人曾就醫沒驗病毒

世界日報 / 香港新聞組／香港7日電
香港昨天新增21例新冠肺炎確診病例，其中5人是透過普及社區檢測計畫發現的個案，當中4人測試前已現病徵及求醫，但醫生沒為他們驗病毒。 中國新聞社
香港昨天新增21例新冠肺炎確診病例，其中5人是透過普及社區檢測計畫發現的個案，當中4人測試前已現病徵及求醫，但醫生沒為他們驗病毒。 中國新聞社

香港昨天新增21例新冠肺炎確診病例，其中5人是透過普及社區檢測計畫發現的個案，當中4人測試前已現病徵及求醫，但醫生沒為他們驗病毒。新增確診中，15例為本土個案，6例屬境外移入。截至目前為止，香港共累計4879例確診。

明報報導，香港昨新增15宗本土及相關個案，其中5宗經全民檢測確診，當中4人測試前已現病徵及求醫。一對居於尖沙咀年約九旬夫婦及其42歲外傭，分別因發燒及喉嚨痛，於5天內4度向同一私家醫生求診，老夫婦於8月29日病發，外傭則於一周前、即22日喉嚨痛。三人曾於9月1日、3至5日4度前往長沙灣青山道馮建華醫生診所求醫，醫生診斷為肺炎並處方藥物，但沒為他們驗病毒。

據報導，老夫婦及外傭2日到官涌體育館接受全民檢測，兩天後初步確診，送院隔離治療。

報導稱，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該診所醫生、六名護士及一名清潔工須檢疫，上述日期到訪病人須驗病毒。被問到為何醫生多次沒提供檢測，張竹君相信是「專業判斷」。

報導指出，此外，一名於灣仔道餐廳金陵會工作的59歲男子，4日因應餐廳要求，於重新營業前到彩雲社區中心檢測，結果呈陽性；他於2日病發，翌日因腹痛及腹瀉求診，醫生認為他不似新冠病毒感染，故沒安排測試。另一名60歲、無病徵的家庭主婦，平日主要到街市，她在東涌體育館檢測後確診。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陸客將恢復澳門旅遊 當地商戶作好準備

我增1例境外移入…菲國入境普篩喊卡？本周決議

港人爭民主遊行近百人被捕 跨國國會聯盟聲援

香港警方油麻地、旺角拘捕289人 其中270人涉非法集結

相關新聞

超越巴西！印度逾420萬人染疫 成為疫情第二嚴重國家

美聯社報導，印度7日超越巴西，成為全球新冠肺炎疫情第二嚴重的國家，僅次於美國。

全美22州確診還在增加 疫情趨緩州憋不住了 醞釀重啟酒吧

部分州的新冠肺炎疫情趨緩，許多州長醞釀重啟數以千計酒吧，以挽救頹圮經濟；但全美仍有22州疫情升溫，佛州病歿人數再創里程碑，突破1萬2000人，而許多人在勞工節假期曾與親朋好友聚會，恐加速病毒傳播。

FDA贊助 新冠抗原檢測上市15分鐘內→取得口腔拭子檢測

加州聖地牙哥Quidel公司獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)贊助研發新冠病毒抗原檢測(antigen test)，15分鐘內就能取得口腔拭子檢測結果，且以每份不到20元的價格分發120萬劑給養老院使用；國家衛生總署(NIH)如今允許Quidel擴大產量，每年研製1億4000萬劑。

紐約州抗疫里程碑 連續30天檢測陽性率低於1%

紐約州新冠疫情維持樂觀穩定，州長葛謨(Andrew Cuomo)6日宣布，全州新冠患者總住院人數創3月16日以來新低，新冠病毒檢測陽性率也達連續30天低於1%的新里程碑。

港添21例 普篩增5確診 4人曾就醫沒驗病毒

香港昨天新增21例新冠肺炎確診病例，其中5人是透過普及社區檢測計畫發現的個案，當中4人測試前已現病徵及求醫，但醫生沒為他們驗病毒。新增確診中，15例為本土個案，6例屬境外移入。截至目前為止，香港共累計4879例確診。

中國科興生物9成員工及家屬 已接種新冠肺炎疫苗

中國科興控股生物技術有限公司CEO尹衛東6日表示，該公司約90%的員工及家屬已按大陸的緊急使用方案接種自主研發的實驗性新...

圖表看疫情／美專家憂流感季再掀疫情高峰 印度單日增9萬確診創全球新高

周一（7日）適逢美國勞動節，隨著美國步入秋季、氣候轉涼、流感季將接踵而至，加上新冠肺炎新增病例數居高不下，專家擔心這個長假過後美國疫情將進入另一波高峰期。目前美國仍是疫情最嚴重國家。

陸三款疫苗臨床測試 拚年底上市

中國大陸兩家企業研發三款新型冠狀病毒疫苗，已達到第三階段臨床測試，最快年底上市，預計每年可生產出六億劑疫苗。

新冠肺炎全球逼近2700萬例確診 逾88萬人不治

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時（台灣6日晚間7時），全球至少88萬396人死於2019冠狀病毒疾...

新增染疫人數雖趨緩 墨爾本將延長封鎖措施兩週

澳洲第二大城墨爾本市所在維多利亞州的州長安德魯斯今天宣布，墨爾本封鎖措施將再延長兩週，直到9月28日。他說，新增確診數雖...

印度單日增9萬例創全球新高 泰國開放國際觀光恐延宕

泰國研擬重新迎回國際觀光客，預計10月開放普吉島做為試點，但泰國9月3日有一名近期無出國史的男子確診感染新冠肺炎，終結泰國100天無本土病例的紀錄...

香港新增21例新冠肺炎確診 5例經普篩發現

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君6日表示，截至6日凌晨0時，香港新增21例新冠肺炎確診病例，其中6例為境外移入案...

熱門新聞

未出席全代會！韓國瑜行蹤曝光 合體三位前副市長

萊豬禁入校園午餐？陳保基：美國可能不埋單

蔡英文開放進口美豬牛 孫大千：逼著人人拿銀針測試

影／海關查扣偽標MIT口罩 還有其他國家隊入列

全代會便當被嫌寒酸 江啟臣：國民黨不會打腫臉充胖子

接受日本委託 海巡艦遠赴吐瓦魯協助受困日僑撤離抵台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。