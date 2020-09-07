港添21例 普篩增5確診 4人曾就醫沒驗病毒

香港昨天新增21例新冠肺炎確診病例，其中5人是透過普及社區檢測計畫發現的個案，當中4人測試前已現病徵及求醫，但醫生沒為他們驗病毒。新增確診中，15例為本土個案，6例屬境外移入。截至目前為止，香港共累計4879例確診。

明報報導，香港昨新增15宗本土及相關個案，其中5宗經全民檢測確診，當中4人測試前已現病徵及求醫。一對居於尖沙咀年約九旬夫婦及其42歲外傭，分別因發燒及喉嚨痛，於5天內4度向同一私家醫生求診，老夫婦於8月29日病發，外傭則於一周前、即22日喉嚨痛。三人曾於9月1日、3至5日4度前往長沙灣青山道馮建華醫生診所求醫，醫生診斷為肺炎並處方藥物，但沒為他們驗病毒。

據報導，老夫婦及外傭2日到官涌體育館接受全民檢測，兩天後初步確診，送院隔離治療。

報導稱，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該診所醫生、六名護士及一名清潔工須檢疫，上述日期到訪病人須驗病毒。被問到為何醫生多次沒提供檢測，張竹君相信是「專業判斷」。

報導指出，此外，一名於灣仔道餐廳金陵會工作的59歲男子，4日因應餐廳要求，於重新營業前到彩雲社區中心檢測，結果呈陽性；他於2日病發，翌日因腹痛及腹瀉求診，醫生認為他不似新冠病毒感染，故沒安排測試。另一名60歲、無病徵的家庭主婦，平日主要到街市，她在東涌體育館檢測後確診。