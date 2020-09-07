中國新增12例新冠肺炎確診 皆境外移入

中國6日新增12例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，都是境外移入，分布在上海市、廣東省、四川省、天津市，和重慶市。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，6日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例12例，均為境外移入病例，分別為上海4例、廣東4例、四川2例、天津1例，和重慶1例。

境外移入現有確診病例177例，現有疑似病例1例。累計確診病例2585例，累計治癒出院病例2408例，無死亡病例。

沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者6日新增17例，均為境外移入。當日轉為確診病例1例，當日解除醫學觀察16例，尚在醫學觀察的無症狀感染者329例。

截至9月6日24時，中國大陸現有確診病例180例，累計治癒出院病例8萬320例，累計死亡病例4634例，累計確診病例8萬5134例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者81萬9075人，尚在醫學觀察的密切接觸者5959人。

此外，香港特別行政區累計確診4878例（出院4511例，死亡96例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已治癒出院。