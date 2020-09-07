快訊

否認張菲兄弟幫還債 恆述反擊「兩人小氣巴拉到極點」

宜蘭大溪漁港燈塔9名釣客被大浪捲落海 5人救起無心跳

中國新增12例新冠肺炎確診 皆境外移入

中央社 / 台北7日電

中國6日新增12例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例，都是境外移入，分布在上海市、廣東省、四川省、天津市，和重慶市。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，6日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例12例，均為境外移入病例，分別為上海4例、廣東4例、四川2例、天津1例，和重慶1例。

境外移入現有確診病例177例，現有疑似病例1例。累計確診病例2585例，累計治癒出院病例2408例，無死亡病例。

沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者6日新增17例，均為境外移入。當日轉為確診病例1例，當日解除醫學觀察16例，尚在醫學觀察的無症狀感染者329例。

截至9月6日24時，中國大陸現有確診病例180例，累計治癒出院病例8萬320例，累計死亡病例4634例，累計確診病例8萬5134例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者81萬9075人，尚在醫學觀察的密切接觸者5959人。

此外，香港特別行政區累計確診4878例（出院4511例，死亡96例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已治癒出院。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠肺炎全球最新情報 9/7

我增1例境外移入…菲國入境普篩喊卡？本周決議

香港新增21例新冠肺炎確診 5例經普篩發現

疫後上海人潮漸增 仍有餐飲業者無法開張

相關新聞

中國科興生物9成員工及家屬 已接種新冠肺炎疫苗

中國科興控股生物技術有限公司CEO尹衛東6日表示，該公司約90%的員工及家屬已按大陸的緊急使用方案接種自主研發的實驗性新...

圖表看疫情／美專家憂流感季再掀疫情高峰 印度單日增9萬確診創全球新高

周一（7日）適逢美國勞動節，隨著美國步入秋季、氣候轉涼、流感季將接踵而至，加上新冠肺炎新增病例數居高不下，專家擔心這個長假過後美國疫情將進入另一波高峰期。目前美國仍是疫情最嚴重國家。

陸三款疫苗臨床測試 拚年底上市

中國大陸兩家企業研發三款新型冠狀病毒疫苗，已達到第三階段臨床測試，最快年底上市，預計每年可生產出六億劑疫苗。

新冠肺炎全球逼近2700萬例確診 逾88萬人不治

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時（台灣6日晚間7時），全球至少88萬396人死於2019冠狀病毒疾...

新增染疫人數雖趨緩 墨爾本將延長封鎖措施兩週

澳洲第二大城墨爾本市所在維多利亞州的州長安德魯斯今天宣布，墨爾本封鎖措施將再延長兩週，直到9月28日。他說，新增確診數雖...

印度單日增9萬例創全球新高 泰國開放國際觀光恐延宕

泰國研擬重新迎回國際觀光客，預計10月開放普吉島做為試點，但泰國9月3日有一名近期無出國史的男子確診感染新冠肺炎，終結泰國100天無本土病例的紀錄...

香港新增21例新冠肺炎確診 5例經普篩發現

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君6日表示，截至6日凌晨0時，香港新增21例新冠肺炎確診病例，其中6例為境外移入案...

泰國再現新冠肺炎本土病例 開放國際觀光恐延宕

泰國研擬重新迎回國際觀光客，預計10月開放普吉島做為試點，但是近日泰國出現100天無新冠肺炎本土病例以來的首起本土案例，...

美中諜對諜 互相「窺探」疫苗情報還扯上WHO

全球各國情報單位近幾個月熱烈上演諜對諜，他們全都瞄準同一任務：找到其他國家新冠疫苗的研發進度。紐約時報引述美國情報人員說法指出，中國大陸利用來自世衛組織的訊息，駭取歐美資訊；但美國同樣也在刺探中國疫苗研究。

紐約上州SAT考試 一生確診300人恐接觸病毒

紐約上州倫斯勒郡(Rensselaer County)的一所高中日前舉辦SAT考試，一名考生之後被檢測出感染新冠病毒，該郡衛生局表示，當局將與東Greenbush學區合作，追蹤300名可能接觸病毒的同一考場學生；另外，為預防群聚感染，州立大學系統64個分校將對學生和教職員工每兩周做一次新冠病毒檢測。

疫情衝擊 墨西哥3到8月超額死亡12萬2765人

墨西哥衛生部今天在超額死亡率報告中表示，截至8月，墨國在2019冠狀病毒疾病疫情期間記錄到的死亡人數，比原先預期多出12...

印度單日新增9萬例創全球新高 將成病例第二多國家

路透報導，印度6日新增9萬632例新冠肺炎確診病例，創下全球單日新增病例最多紀錄，累計超過410萬例，料將在7日超越巴西...

熱門新聞

未出席全代會！韓國瑜行蹤曝光 合體三位前副市長

萊豬禁入校園午餐？陳保基：美國可能不埋單

美豬萊劑標準出爐 專家提醒恐有漏洞更寬鬆

影／海關查扣偽標MIT口罩 還有其他國家隊入列

接受日本委託 海巡艦遠赴吐瓦魯協助受困日僑撤離抵台

蔡英文開放進口美豬牛 孫大千：逼著人人拿銀針測試

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。