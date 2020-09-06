中國官員：秋季流感 將增防疫難度

衛生官員今天指出，中國的2019冠狀病毒疾病疫情整體呈現零星散發、局部聚集性小爆發的常態化特點，並指秋天是呼吸道疾病高發季節，多種疾病疊加將增加防疫難度，要做好準備。

2020年中國國際服務貿易交易會正在北京舉行，今天並召開公共衛生論壇，中國國家衛健委疾控局一級巡視員雷正龍在論壇演講中，作上述表示。

新京報報導，雷正龍表示，「零病例不代表零風險」，目前對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的了解還不夠，而疾病進展快、傳染性強的特點，都加大防控難度，千萬不能有麻痺思想。

中國疾控中心傳染病預防控制國家重點實驗室主任徐建國接受新京報專訪時也指出，COVID-19病毒是具有A型流感特點的冠狀病毒，傳播速度之快、範圍之廣以及病毒在自然環境的生命力都是前所未見的。

他並表示，COVID-19病毒在一些外在環境中和物品上存活時間更長，傳播場所更多，近距離特別容易傳播，要格外重視。

對於秋季可能出現呼吸道傳染病一事，徐建國說，以往若未注意接種流感疫苗，今年應特別重視，接種疫苗不僅保護自己，更重要的是防止疾病散播，控制住流感，可以把更多醫學資源用於COVID-19防控。

中國目前正加快COVID-19疫苗研發，徐建國說，未來應統一規劃哪些人需施打疫苗，才能最大程度發揮預防效果。

他舉例說，人口密度大、人員交往頻繁和傳播風險較大的地區，疫苗發揮效果會更好；未發生疫情或確診數非常少的地方，應精準接種。

對於病毒變異，徐建國說，變異屬正常現象，科學家都密切監測，不需擔憂。