快訊

車上金紙莫名燒起來 駕駛見狀急卸貨

綠島最熱鬧南寮大街停電逾10小時 村長：關心我們好不好

中國官員：秋季流感 將增防疫難度

中央社 / 台北6日電

衛生官員今天指出，中國的2019冠狀病毒疾病疫情整體呈現零星散發、局部聚集性小爆發的常態化特點，並指秋天是呼吸道疾病高發季節，多種疾病疊加將增加防疫難度，要做好準備。

2020年中國國際服務貿易交易會正在北京舉行，今天並召開公共衛生論壇，中國國家衛健委疾控局一級巡視員雷正龍在論壇演講中，作上述表示。

新京報報導，雷正龍表示，「零病例不代表零風險」，目前對2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）的了解還不夠，而疾病進展快、傳染性強的特點，都加大防控難度，千萬不能有麻痺思想。

中國疾控中心傳染病預防控制國家重點實驗室主任徐建國接受新京報專訪時也指出，COVID-19病毒是具有A型流感特點的冠狀病毒，傳播速度之快、範圍之廣以及病毒在自然環境的生命力都是前所未見的。

他並表示，COVID-19病毒在一些外在環境中和物品上存活時間更長，傳播場所更多，近距離特別容易傳播，要格外重視。

對於秋季可能出現呼吸道傳染病一事，徐建國說，以往若未注意接種流感疫苗，今年應特別重視，接種疫苗不僅保護自己，更重要的是防止疾病散播，控制住流感，可以把更多醫學資源用於COVID-19防控。

中國目前正加快COVID-19疫苗研發，徐建國說，未來應統一規劃哪些人需施打疫苗，才能最大程度發揮預防效果。

他舉例說，人口密度大、人員交往頻繁和傳播風險較大的地區，疫苗發揮效果會更好；未發生疫情或確診數非常少的地方，應精準接種。

對於病毒變異，徐建國說，變異屬正常現象，科學家都密切監測，不需擔憂。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

菲警欲藉防疫之名監控社媒 網民批只許州官放火

安倍晉三退而不休助東京奧運 奧委會考慮選手裝定位App防疫

南市向防疫藥師致敬 黃偉哲感謝社區藥師守住防線

洛杉磯45度熱浪來襲 官員：避暑莫忘防疫

相關新聞

香港新增21例新冠肺炎確診 5例經普篩發現

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君6日表示，截至6日凌晨0時，香港新增21例新冠肺炎確診病例，其中6例為境外移入案...

泰國再現新冠肺炎本土病例 開放國際觀光恐延宕

泰國研擬重新迎回國際觀光客，預計10月開放普吉島做為試點，但是近日泰國出現100天無新冠肺炎本土病例以來的首起本土案例，...

美中諜對諜 互相「窺探」疫苗情報還扯上WHO

全球各國情報單位近幾個月熱烈上演諜對諜，他們全都瞄準同一任務：找到其他國家新冠疫苗的研發進度。紐約時報引述美國情報人員說法指出，中國大陸利用來自世衛組織的訊息，駭取歐美資訊；但美國同樣也在刺探中國疫苗研究。

紐約上州SAT考試 一生確診300人恐接觸病毒

紐約上州倫斯勒郡(Rensselaer County)的一所高中日前舉辦SAT考試，一名考生之後被檢測出感染新冠病毒，該郡衛生局表示，當局將與東Greenbush學區合作，追蹤300名可能接觸病毒的同一考場學生；另外，為預防群聚感染，州立大學系統64個分校將對學生和教職員工每兩周做一次新冠病毒檢測。

疫情衝擊 墨西哥3到8月超額死亡12萬2765人

墨西哥衛生部今天在超額死亡率報告中表示，截至8月，墨國在2019冠狀病毒疾病疫情期間記錄到的死亡人數，比原先預期多出12...

印度單日新增9萬例創全球新高 將成病例第二多國家

路透報導，印度6日新增9萬632例新冠肺炎確診病例，創下全球單日新增病例最多紀錄，累計超過410萬例，料將在7日超越巴西...

全球逾2678萬確診新冠肺炎 87.8萬人死亡

疫情肆虐仍未到頭，身處防疫前線的醫護人員健康情況引發關注，墨西哥、美國皆有上千名醫護人員染疫病亡。區域疫情方面，印度4日又有超過8萬人確診，累計感染人數達394萬人，美國航空母艦雷根號亦爆發新冠肺炎疫情，第7艦隊4日證實

開發疫苗 製藥廠聯合承諾安全 保證不走捷徑

多家製藥廠競相研發新冠肺炎疫苗，加上聯邦食品及藥物管理局(FDA)聲稱準備在11月初推出疫苗，使人關注是否為了市場及政治需要，匆匆推出疫苗而罔顧其安全性；現在幾家主要研發疫苗的製藥廠計畫向公眾保證，會在證明疫苗是安全有效時才向政府申請批准。

莫德納放緩疫苗實驗腳步 招募少數族裔志願者

製藥公司莫德納(Moderna Inc.)4日表示，已要求實驗中疫苗的臨床試驗地點著重招募有風險的少數族裔志願者，就算會影響試驗效率、拖慢研發進程也在所不惜。

港普篩登記破105萬 又現2「隱患」

香港昨日新增7宗全屬本地確診個案，為7月爆發第3波疫情以來的新低，其中3宗屬源頭不明個案，包括2宗透過普及社區檢測計畫發現的新個案，另有10至20宗初步確診。普檢計畫開展至今已發現10名隱形患者，其中6人為新感染。

大陸3款新型疫苗已達第三階段測試 最快年底上市

中國大陸兩家企業研發三款新型冠狀病毒疫苗，已達到第三階段臨床測試，最快年底上市，預計每年可生產出6億劑疫苗。

大陸昨新增確診病例10例 均為境外移入

據大陸國家衛健委發布，大陸昨日新增確診病例10例，均為境外移入病例（廣東3例，陝西3例，上海2例，福建1例，甘肅1例）；...

熱門新聞

學生國軍警消皆拒吃美豬 柯文哲：最後誰買？窮人....

「把我們當肥羊」退撫提撥調高 軍公教怒了

孫大千：連口罩國家隊都管不好 怎管成千上萬食品業者

軍公教提撥費率明年起調高1% 李來希：早該做的事情

新兩岸論述難吸引年輕人？馬英九：難道要中共開記者會

蔡總統核定推動 憲兵中、南部地區指揮部恢復少將編階

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。