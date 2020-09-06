紐約上州SAT考試 一生確診300人恐接觸病毒

紐約上州倫斯勒郡(Rensselaer County)的一所高中日前舉辦SAT考試，一名考生之後被檢測出感染新冠病毒，該郡衛生局表示，當局將與東Greenbush學區合作，追蹤300名可能接觸病毒的同一考場學生；另外，為預防群聚感染，州立大學系統64個分校將對學生和教職員工每兩周做一次新冠病毒檢測。

倫斯勒郡衛生局表示，這名確診考生是於8月29日在哥倫比亞高中禮堂參加SAT考試；考生進場前需檢測體溫、考試時需全程戴口罩、保持社交距離，考場需提供乾洗手液與進場名單和座次表等；當局已根據考試座次表，聯繫上周在禮堂的考生，建議出現症狀的學生，盡快進行新冠病毒核酸檢測。

根據該郡衛生局聲明，這名染疫學生還在28日晚上6時到7時之間，在Phillps路的足球場參加非正式足球比賽，建議其他接觸者自行隔離14天，若出現任何症狀，立即前往附近的衛生機構檢測；若民眾有任何疑問，可致電(518)270-2655諮詢詳情。

受疫情影響，今年春季考試停擺，SAT與ACT變成選擇性遞交，多所常春藤聯盟大學宣布，2021年申請者不需要提交SAT與ACT成績。

另外，伴隨著新學年到來，紐約州內陸續傳出大學生群聚感染，其中州立大學安利安他分校(SUNY Oneonta)因出現大量新增新冠確診病例，本學期改為全部線上教學；SUNY系統日前宣布，對於其他仍在提供線下教學的校區，到校學生需要每兩周進行一次新冠病毒核酸檢測，以做好充分預防。

截至4日，安利安他分校已經出現超過500確診病例，州立大學系統主管馬拉特拉斯(Jim Malatras)決定該分校本學期剩下時間全部實施網路教學，校內學生搬出校園。

為預防其他分校也出現大型群聚感染，馬拉特拉斯宣布，州立大學系統64個分校將對學生和教職員工實施每兩周一次的檢測，州立大學上州醫學院(SUNY Upstate Medical University)則提供檢測和病例追蹤服務。

州立大學上州醫學院實驗室和Quadrant Bioscience生物技術公司已獲得州衛生廳的批准，使用唾液群體檢測法為州立大學的學生和員工進行檢測，每天能檢測1萬5000份樣本。

位於紐約上州的哥倫比亞高中在8月29日舉辦的SAT考試中，有一名學生確診新冠，同一考場有300名學生考試。 圖／取自哥倫比亞高中臉書