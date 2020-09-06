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開發疫苗 製藥廠聯合承諾安全 保證不走捷徑

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合5日電
幾家主要研發疫苗的製藥廠計畫向公眾保證，會在證明疫苗是安全有效時才向政府申請批准。 路透社
幾家主要研發疫苗的製藥廠計畫向公眾保證，會在證明疫苗是安全有效時才向政府申請批准。 路透社

多家製藥廠競相研發新冠肺炎疫苗，加上聯邦食品及藥物管理局(FDA)聲稱準備在11月初推出疫苗，使人關注是否為了市場及政治需要，匆匆推出疫苗而罔顧其安全性；現在幾家主要研發疫苗的製藥廠計畫向公眾保證，會在證明疫苗是安全有效時才向政府申請批准。

這是競爭對手之間罕有的共同舉措，目的是希望消除公眾的疑慮。

輝瑞(Pfizer)、嬌生(Johnson & Johnson)及莫德納(Moderna)等公司正在聯合草擬的聲明，內容除保證公司的首要任務是確保接種疫苗者的安全外，還將保證在臨床研究和生產過程中，會遵守科學和道德的高標準。

兩位知情人士說，這些公司可能最快在本周初發布承諾，而且愈來愈多業界的高管加入連署，保證不會為了快速測試和生產疫苗走捷徑。

聲明草案說：「我們相信這一承諾將有助於公眾對新冠疫苗的信心，而疫苗會因為遵守嚴格科學評估及監管程序而最終獲得批准。」

聲明草案還表示，製藥商將根據FDA的指引，展開第三階段臨床試驗。目前有多種疫苗正展開或計畫展開至少3萬人的大型臨床試驗，期望在未來幾個月中取得中期結果，並有可能獲授權緊急使用。第三階段研究是測試的最後階段，目的在證明與未接種疫苗的人相比，是否可以降低感染率。

由於FDA已通知各州，準備在11月之前接種疫苗，由於時間就正是11月3日總統大選前，引起了不少專家擔憂這是川普為了加強連任機會而作出的決定。

正常來說，疫苗的研發通常要花數年時間，但不少人擔心由於政府需要急切阻止新冠病毒的傳播，而藥廠則為了爭取市場而未經完善測試而推出，故此許多美國人對接種疫苗表示懷疑或猶豫。

不過FDA已經表示，除非證明新冠疫苗在安慰劑對照試驗中至少有50%的有效性，否則不會批准。

幾家主要研發疫苗的製藥廠計畫向公眾保證，會在證明疫苗是安全有效時才向政府申請批准。 路透社
幾家主要研發疫苗的製藥廠計畫向公眾保證，會在證明疫苗是安全有效時才向政府申請批准。 路透社

新冠肺炎 COVID-19

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