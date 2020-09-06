莫德納放緩疫苗實驗腳步 招募少數族裔志願者

製藥公司莫德納(Moderna Inc.)4日表示，已要求實驗中疫苗的臨床試驗地點著重招募有風險的少數族裔志願者，就算會影響試驗效率、拖慢研發進程也在所不惜。

該公司表示，目前已招募2萬1411人參與試驗；上周就有1萬7000人參加，其中24%來自有色人種社區。

該公司以招募3萬名健康的志願者為目標，並表示於7月底展開的後期階段研究也可望招募許多志願者，而研究將於9月底完成。

越來越多證據顯示，長期的衛生條件與社會不公平因素，已經導致有色人種社區民眾罹患新冠肺炎及致死的風險增加。

製藥大廠輝瑞(Pfizer)的一位高級主管上月向路透(Reuters)透露，輝瑞與德國BioNTech生技公司在美國進行的新冠病毒疫苗試驗目標招募3萬名志願者，而目前參加的1萬1000人當中，將近五分之一都是非裔或西語裔，也就是受到疫情影響最嚴重的族群。

全國公共廣播電台(NPR)報導，不論莫德納能否成功研發疫苗，該公司主管都已經透過賣股票賺進數千萬元；NPR調查該公司官方披露的資料後，發現許多額外的不正當行為，以及潛在的警訊。

NPR調查發現自6月1日起，該公司多位主管已賣掉價值約9000萬元的莫德納公司股票；儘管該公司多位主管曾在5月遭到猛烈批評，還是沒有停止交易，仍持續賣掉股票；莫德納公司表示，多位主管很久以前就已預先排定賣掉手中股票的時程。

通常企業的最佳作法是，領導階層至少應該持有自家公司的一些股票，才能「共同承擔風險」(skin in the game)；根據這種思維，這樣就能激勵主管加強公司表現。

而在莫德納公司研發疫苗時，包括醫療總監在內的兩名主管，卻把手中持有的公司股票全數售出；總顧問也賣掉幾乎所有持股。

賓州大學華頓商學院會計學副教授泰勒說，這顯然不符常規，讓人對該公司防止內線交易的內部控制產生質疑。