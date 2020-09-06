港普篩登記破105萬 又現2「隱患」

香港昨日新增7宗全屬本地確診個案，為7月爆發第3波疫情以來的新低，其中3宗屬源頭不明個案，包括2宗透過普及社區檢測計畫發現的新個案，另有10至20宗初步確診。普檢計畫開展至今已發現10名隱形患者，其中6人為新感染。

文匯報報導，港府公布的最新數據顯示，至5日晚8時已預約的巿民達105.8萬人，對比前一晚的95.3萬人，多出約10.5萬人。昨日上午，香港雖有紅雨及黃雨警告，但無阻巿民的參與，昨日一日內便有19.1萬名市民進行檢測。普及檢測計畫開展五天以來，累計合共已有84.7萬人檢測，當中43.9萬個樣本完成核酸測試

1囚染疫 750人須檢驗

據報導，香港首次有在囚者初步確診新冠肺炎。一名54歲男囚犯8月21日起，先後在小欖精神病治療中心及荔枝角收押所羈留，以及到過西九龍法院上庭，4日發燒送院，昨日證實初步確診。由於他於14天的潛伏期內一直被羈留，現階段不能確定是社區感染，抑或在羈留設施內感染，曾與他囚在同房的囚犯，以及兩處羈留設施工作人員和在囚者均需要接受病毒測試，合共涉及約750人。

另據明報報導，此外，一名剛完檢疫期的懷孕36周孕婦到屯門醫院產前檢查時被驗出初步確診，她在檢疫期間應驗病毒兩次，但衛生署昨未找到其第二次檢測報告。