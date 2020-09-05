快訊

衛福部預告肉品應標示 攤商痛批：切一塊兩塊怎麼標

最新5G排名 台灣第四！這個國家竟打敗韓國搶下冠軍

秋冬若鬆懈 美今年底恐62萬人死於新冠

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合4日電
如果不堅持防疫措施，美國秋冬季恐再現新冠肺炎感染潮；圖為紐約市華人社區法拉盛街頭，民眾基本全部戴口罩。記者曹健╱攝影
如果不堅持防疫措施，美國秋冬季恐再現新冠肺炎感染潮；圖為紐約市華人社區法拉盛街頭，民眾基本全部戴口罩。記者曹健╱攝影

華盛頓大學的「衛生指標與評估研究所」(IHME)在勞工節長周末前發表最新疫情模型，預測將面對致命的12月，全球新冠肺炎死亡人數在年底前恐增加190萬，呈三倍成長；而美國在秋冬恐再現感染潮，年底前新冠死亡人數可能攀至41萬人，若放鬆管制更可能升至62萬人。

IHME研究人員指出，秋冬疫情大幅取決於政府政策以及民眾是否遵守社交距離等公衛規範；若嚴格遵守防疫規範，全球可在今年年底挽救77萬條性命。

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)統計，截至4日晚間，全球新冠肺炎確診已達2651萬880例，死亡87萬2569人，美國確診619萬9334例，死亡18萬7710人。

這項新預測加強許多專家的警告，更涼爽、濕度更低的天氣，以及民眾待在室內的時間增長，恐導致秋冬病毒迅速傳播。

根據IHME模型，明年1月1日前，美國新冠肺炎死亡最可能達41萬451人，最佳情況為28萬8381人，最糟則為62萬29人；全球新冠肺炎死亡最可能累計至280萬人，最佳情況約為200萬人，最糟約為400萬人。

IHME所長穆瑞(Christopher Murray)表示：「我們將面臨致命12月的前景，尤其是歐洲、中亞和美國。但科學證據明確可見，戴口罩、社交距離並限制社交群聚，有助避免病毒傳播。」

IHME預測是白宮新冠工作小組在疫情初期決策的重要參考，但部分專家批評該預測太長遠；許多模型的預測不超過六周。

美國新冠肺炎近幾周單日感染與死亡人數逐漸降低，但專家警告秋冬疫情恐再有變化，除了民眾更常待室內，病毒更容易在乾冷環境下傳播之外，民眾也可能因為厭煩和缺乏警戒心而放鬆防疫。

哥倫比亞大學傳染疾病專家薩曼(Jeffrey Shaman)表示：「未來幾個月的疫情，真的取決於社會未來幾周的行為。」

民主黨議員致信聯邦疾病防治中心(CDC)呼籲評估新冠肺炎指南，建議在校勿抽菸、抽電子菸和嚼菸草；該信引述史丹福大學(Stanford University)8月一篇研究指出，使用電子菸的年輕人感染新冠肺炎增加五倍。

年輕人感染新冠肺炎的人數增加，專家擔心開學季只會使情況更加惡化；多數年輕人症狀輕微無須住院，但可能傳染給其他年長者或有慢性病者。至少40州大學校園已爆發疫情，官員呼籲假期周末將至，學生須格外注意。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

進口全豬萊劑皆可殘留 專家：高敏感族群具風險

萊劑豬腎容許值比國際嚴 陳時中：因台灣坐月子習慣

巴西專家：俄羅斯疫苗有希望 惟須進一步試驗

就是「睡」不著！不用安眠藥，專家提出「一夜好眠」的秘訣

相關新聞

俄製疫苗宣稱有抗體 WHO：證明安全前不會背書

俄國8月初聲稱研發出新冠肺炎疫苗，並提供研究報告證明自家疫苗確實能產生抗體，卻因尚未完成第三階段臨床試驗遭外界質疑；世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，在未能確保疫苗能安全使用之前，聯合國衛生組織都不會給予支持。

秋冬若鬆懈 美今年底恐62萬人死於新冠

華盛頓大學的「衛生指標與評估研究所」(IHME)在勞工節長周末前發表最新疫情模型，預測將面對致命的12月，全球新冠肺炎死亡人數在年底前恐增加190萬，呈三倍成長；而美國在秋冬恐再現感染潮，年底前新冠死亡人數可能攀至41萬人，若放鬆管制更可能升至62萬人。

韓國新增確診續降 2成感染路徑不明成疫情未知數

韓國2019冠狀病毒疾病疫情單日新增確診連3天低於200例，但先前爆發群聚感染的首爾市愛第一教會及光復節活動持續出現新病...

防堵美國疫情 中國對美入境旅客實施更嚴格防疫

中國駐美國大使館宣布，美東時間15日凌晨0時起，自美國搭乘直航班機前往中國的旅客，一律須在登機前3天內通過新冠肺炎核酸檢...

印度染疫人數突破400萬例！緊追全球第二嚴重的巴西

印度5日通報，過去24小時新增8萬6432例確診病例和1089例死亡病例，使得印度累計402萬3179人染疫，死亡增至6...

世衛防疫爭議 鍾南山加入調查會

為了調查世衛（WHO）應對及協調處理新冠肺炎過程是否失職，國際獨立調查委員會正式組成。委員會由11名國際衛生專家及政界人士組成，其中還包括國家衛健委高級別專家組組長鍾南山、英國前外交大臣David Miliband及無國界醫生前主席廖滿嫦等。

武漢百萬學生復課 美媒讚：中抗疫象徵性勝利

自「武漢開Party 」引發媒體關注後，武漢數千所中小學、幼兒園，近140萬名學生近日重返校園，又引起國外的關注。「華爾街日報」中國分社社長鄭子揚認為，武漢學生復課，體現了中國抗疫取得象徵性勝利。

SUNY安利安他分校關校 康乃爾爆群聚感染

紐約州大學秋季開學才一周多，疫情已亮紅燈，州立大學安利安他分校(SUNY Oneonta)近400名學生確診新冠，確診率高達13%，校方3日宣布本學期全部改為網路授課，成為紐約州第一所因疫情爆發而關閉校園的大學；另外，康乃爾大學 (Cornell University)也爆發學生群聚感染已有39人確診，校方表示隨著檢測結果出爐，確診人數會「只增不減」，校區已進入「黃色警戒」。

巴西單日再狂增5萬多例確診！累計染疫人數近410萬

巴西4日通報，過去24小時又新增5萬多例確診病例，累計確診攀升至近410萬例。另外，法國過去24小時也新增近9000起新...

巴西專家：俄羅斯疫苗有希望 惟須進一步試驗

巴西薩賓疫苗研究所副所長賈瑞特指出，俄羅斯研發的新冠肺炎疫苗史普尼克V初期試驗結果正面，問題在於俄國政府在還沒有第3階段...

法新增染疫近9000例 創疫情爆發迄今單日新高

法國衛生部今天通報，過去24小時，新增近9000起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創下法國3月爆發疫情...

川普暗指疫苗10月問世？研發團隊負責人：機率非常低！

川普總統日前稱，新冠肺炎的疫苗有望在年底前完成，甚至更早；但疫苗研發團隊「神速任務」(Operation Warp Speed)的負責人史勞伊(Moncef Slaoui)3日表示，疫苗在10月底以前完成的機率雖然並非完全不可能，但機率非常低；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也提醒，有部分地區確診人數仍在上升，應提防假日活動，但也有另外五州的疫情正在趨緩。

熱門新聞

軍公教退撫基金明年起調高1% 公務員提撥率三年後15%

返台前好心讓母女搭便車...結果卻確診新冠肺炎插管治療

各部會稱不吃美豬 陳時中：我沒說要帶頭吃是不得已的

開放美豬沒有交換？孫大千批蔡英文「愚蠢的倒貼行為」

網傳台灣擊落一架SU-35共機？空軍：子虛烏有

開放美豬牛原因 游盈隆：阿查爾帶來蔡無法拒絕提議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。