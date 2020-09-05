秋冬若鬆懈 美今年底恐62萬人死於新冠

華盛頓大學的「衛生指標與評估研究所」(IHME)在勞工節長周末前發表最新疫情模型，預測將面對致命的12月，全球新冠肺炎死亡人數在年底前恐增加190萬，呈三倍成長；而美國在秋冬恐再現感染潮，年底前新冠死亡人數可能攀至41萬人，若放鬆管制更可能升至62萬人。

IHME研究人員指出，秋冬疫情大幅取決於政府政策以及民眾是否遵守社交距離等公衛規範；若嚴格遵守防疫規範，全球可在今年年底挽救77萬條性命。

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)統計，截至4日晚間，全球新冠肺炎確診已達2651萬880例，死亡87萬2569人，美國確診619萬9334例，死亡18萬7710人。

這項新預測加強許多專家的警告，更涼爽、濕度更低的天氣，以及民眾待在室內的時間增長，恐導致秋冬病毒迅速傳播。

根據IHME模型，明年1月1日前，美國新冠肺炎死亡最可能達41萬451人，最佳情況為28萬8381人，最糟則為62萬29人；全球新冠肺炎死亡最可能累計至280萬人，最佳情況約為200萬人，最糟約為400萬人。

IHME所長穆瑞(Christopher Murray)表示：「我們將面臨致命12月的前景，尤其是歐洲、中亞和美國。但科學證據明確可見，戴口罩、社交距離並限制社交群聚，有助避免病毒傳播。」

IHME預測是白宮新冠工作小組在疫情初期決策的重要參考，但部分專家批評該預測太長遠；許多模型的預測不超過六周。

美國新冠肺炎近幾周單日感染與死亡人數逐漸降低，但專家警告秋冬疫情恐再有變化，除了民眾更常待室內，病毒更容易在乾冷環境下傳播之外，民眾也可能因為厭煩和缺乏警戒心而放鬆防疫。

哥倫比亞大學傳染疾病專家薩曼(Jeffrey Shaman)表示：「未來幾個月的疫情，真的取決於社會未來幾周的行為。」

民主黨議員致信聯邦疾病防治中心(CDC)呼籲評估新冠肺炎指南，建議在校勿抽菸、抽電子菸和嚼菸草；該信引述史丹福大學(Stanford University)8月一篇研究指出，使用電子菸的年輕人感染新冠肺炎增加五倍。

年輕人感染新冠肺炎的人數增加，專家擔心開學季只會使情況更加惡化；多數年輕人症狀輕微無須住院，但可能傳染給其他年長者或有慢性病者。至少40州大學校園已爆發疫情，官員呼籲假期周末將至，學生須格外注意。