快訊

一年拾獲近6萬張悠遊卡 3年累計餘額1600多萬全歸北捷

南投女童疑遭虐殺埋屍案 女童生父：前妻無良還成幫兇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SUNY安利安他分校關校 康乃爾爆群聚感染

世界日報 / 記者金春香張晨／紐約報導
紐約州立大學安利安他分校確診率高達13%，本學期改為全部網路教學。圖／取自學校網站
紐約州立大學安利安他分校確診率高達13%，本學期改為全部網路教學。圖／取自學校網站

紐約州大學秋季開學才一周多，疫情已亮紅燈，州立大學安利安他分校(SUNY Oneonta)近400名學生確診新冠，確診率高達13%，校方3日宣布本學期全部改為網路授課，成為紐約州第一所因疫情爆發而關閉校園的大學；另外，康乃爾大學 (Cornell University)也爆發學生群聚感染已有39人確診，校方表示隨著檢測結果出爐，確診人數會「只增不減」，校區已進入「黃色警戒」。

紐約州立大學安利安他分校於8月24日開始秋季學期，由於學生舉辦多場聚會，出現群聚感染，截止9月2日晚間，被檢測的2500名學生和200名教職員工中，已出現389例確診。

該分校4日開始全面線上教學，即日起宿舍裡的學生開始搬出校園，那些檢測結果呈陽性及仍在等待結果的學生，學校會提供隔離住處。

州長葛謨(Andrew Cuomo)日前規定，一旦校園內出現100病例或校園總人數的5%被感染，必須立即改為線上教學；州立大學系統主管馬拉特拉斯(Jim Malatras)決定，安利安他分校本學期全改為網路教學，明年春季學期是否恢復校園教學，日後再作決定。

至於康乃爾大學的群聚感染，主要來自學生運動員；校方表示，該群聚感染中共有39名學生感染新冠，其中有36人是學生運動員，「他們在聚會上沒有戴口罩，也沒有保持距離」。

康乃爾大學還報告了另外八例與該群聚無關的病例，目前總數達47例；教務長考特利考夫(Mike Kotlikoff)表示，隨著即將進行的病毒測試結果出爐，確診規模未來幾天將進一步擴大，如今校區已經進入「黃色警戒」，並將學生聚集人數限制在十人以下。

「雖然確診人數只占校園人口的0.1%，在學生運動員中也只占非常小的比率，但這表明一群學生漠視為保護公共健康而制定的行為準則。」康奈爾大學的官員說；該校已與湯普金斯郡衛生部門(Tompkins County Health Department)合作，加強檢測並追蹤確診者的接觸者，以控制病毒的傳播，特別是校體育隊成員。

葛謨表示，爆發在大學校園中的疫情，有如「煤礦裡的金絲雀」，一些公校將不得不關閉教學樓，完全轉向在線課程。

康乃爾大學曝群體感染，與學生運動員私下聚會有關。記者張晨／攝影
康乃爾大學曝群體感染，與學生運動員私下聚會有關。記者張晨／攝影

康乃爾大學也爆發學生群聚感染，39確診病例多為運動員，校區已進入「黃色警戒」。記者張宗智／攝影
康乃爾大學也爆發學生群聚感染，39確診病例多為運動員，校區已進入「黃色警戒」。記者張宗智／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

疫情降溫 葛謨：紐約堂食還不到恢復時候

不贊同持續罷賽 格林：運動員不該放棄發聲平台

美民主黨全代會登場 女控「川普背叛我」成父親遺言

民眾請願 葛謨力挺 911「致敬之光」照常舉行

相關新聞

印度染疫人數突破400萬例！緊追全球第二嚴重的巴西

印度5日通報，過去24小時新增8萬6432例確診病例和1089例死亡病例，使得印度累計402萬3179人染疫，死亡增至6...

世衛防疫爭議 鍾南山加入調查會

為了調查世衛（WHO）應對及協調處理新冠肺炎過程是否失職，國際獨立調查委員會正式組成。委員會由11名國際衛生專家及政界人士組成，其中還包括國家衛健委高級別專家組組長鍾南山、英國前外交大臣David Miliband及無國界醫生前主席廖滿嫦等。

武漢百萬學生復課 美媒讚：中抗疫象徵性勝利

自「武漢開Party 」引發媒體關注後，武漢數千所中小學、幼兒園，近140萬名學生近日重返校園，又引起國外的關注。「華爾街日報」中國分社社長鄭子揚認為，武漢學生復課，體現了中國抗疫取得象徵性勝利。

SUNY安利安他分校關校 康乃爾爆群聚感染

紐約州大學秋季開學才一周多，疫情已亮紅燈，州立大學安利安他分校(SUNY Oneonta)近400名學生確診新冠，確診率高達13%，校方3日宣布本學期全部改為網路授課，成為紐約州第一所因疫情爆發而關閉校園的大學；另外，康乃爾大學 (Cornell University)也爆發學生群聚感染已有39人確診，校方表示隨著檢測結果出爐，確診人數會「只增不減」，校區已進入「黃色警戒」。

巴西單日再狂增5萬多例確診！累計染疫人數近410萬

巴西4日通報，過去24小時又新增5萬多例確診病例，累計確診攀升至近410萬例。另外，法國過去24小時也新增近9000起新...

巴西專家：俄羅斯疫苗有希望 惟須進一步試驗

巴西薩賓疫苗研究所副所長賈瑞特指出，俄羅斯研發的新冠肺炎疫苗史普尼克V初期試驗結果正面，問題在於俄國政府在還沒有第3階段...

法新增染疫近9000例 創疫情爆發迄今單日新高

法國衛生部今天通報，過去24小時，新增近9000起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創下法國3月爆發疫情...

川普暗指疫苗10月問世？研發團隊負責人：機率非常低！

川普總統日前稱，新冠肺炎的疫苗有望在年底前完成，甚至更早；但疫苗研發團隊「神速任務」(Operation Warp Speed)的負責人史勞伊(Moncef Slaoui)3日表示，疫苗在10月底以前完成的機率雖然並非完全不可能，但機率非常低；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也提醒，有部分地區確診人數仍在上升，應提防假日活動，但也有另外五州的疫情正在趨緩。

官員稱疫苗10月底備好 白宮：FDA批准無政治壓力

美國公衛官員與輝瑞大藥廠今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗最快10月底就能準備發放。這個時機點正好趕...

熱門新聞

軍公教退撫基金明年起調高1% 公務員提撥率三年後15%

返台前好心讓母女搭便車...結果卻確診新冠肺炎插管治療

各部會稱不吃美豬 陳時中：我沒說要帶頭吃是不得已的

網傳台灣擊落一架SU-35共機？空軍：子虛烏有

開放美豬牛原因 游盈隆：阿查爾帶來蔡無法拒絕提議

開放美豬沒有交換？孫大千批蔡英文「愚蠢的倒貼行為」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。