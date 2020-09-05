SUNY安利安他分校關校 康乃爾爆群聚感染

紐約州大學秋季開學才一周多，疫情已亮紅燈，州立大學安利安他分校(SUNY Oneonta)近400名學生確診新冠，確診率高達13%，校方3日宣布本學期全部改為網路授課，成為紐約州第一所因疫情爆發而關閉校園的大學；另外，康乃爾大學 (Cornell University)也爆發學生群聚感染已有39人確診，校方表示隨著檢測結果出爐，確診人數會「只增不減」，校區已進入「黃色警戒」。

紐約州立大學安利安他分校於8月24日開始秋季學期，由於學生舉辦多場聚會，出現群聚感染，截止9月2日晚間，被檢測的2500名學生和200名教職員工中，已出現389例確診。

該分校4日開始全面線上教學，即日起宿舍裡的學生開始搬出校園，那些檢測結果呈陽性及仍在等待結果的學生，學校會提供隔離住處。

州長葛謨(Andrew Cuomo)日前規定，一旦校園內出現100病例或校園總人數的5%被感染，必須立即改為線上教學；州立大學系統主管馬拉特拉斯(Jim Malatras)決定，安利安他分校本學期全改為網路教學，明年春季學期是否恢復校園教學，日後再作決定。

至於康乃爾大學的群聚感染，主要來自學生運動員；校方表示，該群聚感染中共有39名學生感染新冠，其中有36人是學生運動員，「他們在聚會上沒有戴口罩，也沒有保持距離」。

康乃爾大學還報告了另外八例與該群聚無關的病例，目前總數達47例；教務長考特利考夫(Mike Kotlikoff)表示，隨著即將進行的病毒測試結果出爐，確診規模未來幾天將進一步擴大，如今校區已經進入「黃色警戒」，並將學生聚集人數限制在十人以下。

「雖然確診人數只占校園人口的0.1%，在學生運動員中也只占非常小的比率，但這表明一群學生漠視為保護公共健康而制定的行為準則。」康奈爾大學的官員說；該校已與湯普金斯郡衛生部門(Tompkins County Health Department)合作，加強檢測並追蹤確診者的接觸者，以控制病毒的傳播，特別是校體育隊成員。

葛謨表示，爆發在大學校園中的疫情，有如「煤礦裡的金絲雀」，一些公校將不得不關閉教學樓，完全轉向在線課程。

康乃爾大學曝群體感染，與學生運動員私下聚會有關。記者張晨／攝影