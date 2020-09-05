俄製疫苗宣稱有抗體 WHO：證明安全前不會背書

俄國8月初聲稱研發出新冠肺炎疫苗，並提供研究報告證明自家疫苗確實能產生抗體，卻因尚未完成第三階段臨床試驗遭外界質疑；世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，在未能確保疫苗能安全使用之前，聯合國衛生組織都不會給予支持。

譚德塞4日表示：「我願意向民眾保證，在無法證明疫苗有效且安全的情況下，世衛組織將不擔保使用。」

根據國際頂尖醫學期刊「刺胳針」(Lancet)4日刊登的研究報告，以俄國政府所研發的疫苗「史普尼克V」(Sputnik V)為主題，雖然有副作用如發燒等症狀，但都屬於輕微，且最重要是能有效產生數量的抗體。

影片來源：世界新聞網何卓賢

報告中顯示，施打疫苗的志願者當中，有一半的人出現發燒症狀、42%的人有頭痛、24%關節疼痛，以及28%的人感到全身無力；雖然沒有提及副作用症狀維持多久，但都是輕微病症。

該研究指出，史普尼克V已完成第一和第二臨床階段試驗，共有76名志願者體內產生抗體，但科學家們認為，即使俄方的研究目前結果看似樂觀，但仍應完成第三階段試驗才能證明疫苗有效及安全。

儘管如此，俄國主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)主席德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)表示，該疫苗已優先提供給高風險族群使用。

然而，面對有民眾質疑疫苗是否真能有效對抗病毒，譚德塞說：「反疫苗行動的支持者們有他們的理由，但疫苗在人類史上的紀錄告訴我們不一樣的故事，民眾不應感到困惑。」

俄國政府先前曾表示，預計10月就會讓國民開始注射疫苗；但各國政府皆表示，俄方若未完成第三階段試驗，即無法證明該疫苗有效；莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)表示，第三階段試驗的志願者將在下周開始施打疫苗，該階段目前已有5000人登記參加。