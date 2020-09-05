世衛防疫爭議 鍾南山加入調查會

為了調查世衛（WHO）應對及協調處理新冠肺炎過程是否失職，國際獨立調查委員會正式組成。委員會由11名國際衛生專家及政界人士組成，其中還包括國家衛健委高級別專家組組長鍾南山、英國前外交大臣David Miliband及無國界醫生前主席廖滿嫦等。

香港01報導，世衛5月回應成員國的要求，同意就組織在疫情中的表現進行獨立調查及評估，世衛秘書長譚德塞7月宣布由紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）和賴比瑞亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）擔任獨立調查委員會聯合主席。

獨立調查委員會11月提交初步進展報告，2021年5月呈交最終報告。

委員會9月3日稱開始進行調查時，稱該會有需要時可全面取閱世衛內部文件、資料及電郵。克拉克說，她和瑟利夫是獨立地挑選成員，世衛沒影響他們的選擇。

委員會9月17日首次開會，以及計畫由現在開始到2021年4月，每六周開會一次。他們會在11月提交初步進展的報告，2021年5月呈交最終報告。