武漢百萬學生復課 美媒讚：中抗疫象徵性勝利

自「武漢開Party 」引發媒體關注後，武漢數千所中小學、幼兒園，近140萬名學生近日重返校園，又引起國外的關注。「華爾街日報」中國分社社長鄭子揚認為，武漢學生復課，體現了中國抗疫取得象徵性勝利。

觀察者網報導，鄭子揚3日在網站上用影片展示武漢開學的景象，除了武漢，華爾街日報的鏡頭還移到太原二十七中、北京人大附中等各地學生開學的場景，展現整個中國已經回歸常態。

鄭子揚解釋，為了讓學生安全有序返校，武漢各學校採取了一系列防疫措施。學生需要保持1米距離、在消毒墊上擦鞋、測量體溫、洗手，之後才能進教室。

另一方面，校方人員已預先接受了很多培訓，為開放校園和潛在的衛生問題及緊急情況做足準備。此外，校方也會定期接受健康檢查，學校也給有咳嗽或發熱症狀的學生準備了應對預案。

「這是一個象徵性的勝利」、「7個月後，學生返回學校，是這座城市回歸正軌的最真實的跡象」鄭子揚如此表示。

報導指出，儘管美國國內疫情仍然嚴峻，每日確診數萬例，但川普還在催促在全面復課。

鄭子揚表示，美國復課隱含很大的政治風險，「美國想推復課，但學校再一次關停」，他認為中國向世界傳遞的一個信息是，「你們可以從我們的抗疫行動中學到些什麼」。

此前，「武漢Party」上了外國社交平台的熱搜，園方接受中國日報採訪時，對此表示很意外，並稱現場防疫措施很嚴。負責人稱，「武漢現在很安全，全市人民都做了核酸檢測，新增為0，這是全武漢人共同努力的成果」。