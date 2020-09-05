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中國新增10例武漢肺炎確診 均為境外移入

中央社 / 台北5日電

據官方通報，中國4日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例10例，均為境外移入，分佈在上海、廣東、雲南、天津、福建與陝西。

根據中國國家衛生健康委員會官網今日上午通報，9月4日0時至午夜12時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例10例，均為境外移入病例，分別為上海3例，廣東2例，雲南2例，天津1例，福建1例，陝西1例。

境外移入現有確診病例180例。累計確診病例2563例，累計治癒出院病例2383例，無死亡病例。

至於無症狀感染者，4日新增8例，均為境外移入。無人轉為確診病例，解除醫學觀察28例，尚在醫學觀察的無症狀感染者338例。

截至9月4日午夜12時，中國大陸現有確診病例194例，累計治癒出院病例8萬284例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5112例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者81萬8203人，尚在醫學觀察的密切接觸者7180人。

據通報，香港特別行政區累計確診4850例（出院4456例，死亡94例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已治癒出院。

新冠肺炎 COVID-19

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