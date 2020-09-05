中國新增10例武漢肺炎確診 均為境外移入

川普總統日前稱，新冠肺炎的疫苗有望在年底前完成，甚至更早；但疫苗研發團隊「神速任務」(Operation Warp Speed)的負責人史勞伊(Moncef Slaoui)3日表示，疫苗在10月底以前完成的機率雖然並非完全不可能，但機率非常低；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也提醒，有部分地區確診人數仍在上升，應提防假日活動，但也有另外五州的疫情正在趨緩。

2020-09-04 15:34