香港97萬人登記檢測武漢肺炎病毒 4人確診

香港迄今已有97萬8000人登記接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病毒檢測，其中65萬人已取得鼻液和口腔液體樣本，截至昨天檢出4人確診。

創新及科技局局長薛永恒早上向媒體說，已登記檢測的市民中，按時前往抽取樣本的比率超過9成，而過去幾天，檢測流程順暢，市民反應正面。

港府自1日起推行全民檢測病毒計畫，在全港設立了超過140個檢測中心，讓已登記的市民按時前往抽取鼻液樣本等。

這項計畫原先為期一週，但當局昨天宣布延長4天，原因是近日開始有不少市民在沒有登記之下自行到各區檢測中心要求進行檢測。

北京方面派出大批醫護和化驗人員來港協助這項檢測計畫，部分人員進駐設在港島中山公園體育館的化驗中心；這些化驗中心由大陸機構設立，對樣本進行化驗。

部分泛民主派團體和人士呼籲支持者杯葛這項計畫，外界相信背後原因涉及政治考慮。「反送中」運動爆發以來，泛民陣營大致上對政府的各項施政採取不合作態度。

儘管港府沒有預設接受檢測的人數，但相信目前已登記的檢測人數並非其理想人數。