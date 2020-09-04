川普暗指疫苗10月問世？研發團隊負責人：機率非常低！

川普總統日前稱，新冠肺炎的疫苗有望在年底前完成，甚至更早；但疫苗研發團隊「神速任務」(Operation Warp Speed)的負責人史勞伊(Moncef Slaoui)3日表示，疫苗在10月底以前完成的機率雖然並非完全不可能，但機率非常低；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也提醒，有部分地區確診人數仍在上升，應提防假日活動，但也有另外五州的疫情正在趨緩。

史勞伊接受全國公共電台(NPR)訪問說，聯邦疾病管制中心(CDC)已提前為疫苗在10底時投入和使用，敦促各州做準備，並稱讚媒體的大力宣傳是「做對的事」。

但史勞伊認為疫苗在10月底前完成的可能性極低：「我相信疫苗能在年底前完成，而且至少能應付年長者和前線醫療人員使用。」

節目中主持人瑪莉‧凱利(Mary Louise Kelly)提問，政府此舉是否為選舉目的，強迫研發團隊在大選前完成疫苗，史勞伊說：「對我們來講，這和政治完全無關，很明顯的，我們之中有很多人不會支持這麼做。」

史勞伊預估年底前將會有足夠的疫苗供給2000萬人至2500萬人注射，且至2021年年中，就能提供美國所有民眾完成疫苗注射的需求。

佛奇也提醒民眾，北達科他州、南達科他州、愛阿華州、阿肯色州、密蘇里州、印第安納州和伊利諾州都有確診案例增加的趨勢，面對下周來臨的勞工節應多加留意。

佛奇說：「上述這些地方的確診數量都在增加，這通常表示未來可能會有更大的問題。」

有些地方疫情劇增，也有地方逐漸緩和；根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，儘管全美確診人數已超過610萬人，但西部和南部地區的確診人數，在近兩周內已逐漸下降許多。

「紐約時報」(New York Times)的調查數據顯示，確診人數下降最多的地區包括加州、喬治亞州、密西西比州、內華達州和亞利桑納州。