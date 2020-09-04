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開學不到兩周780確診 UIUC下令：非必要不准離開宿舍

世界日報 / 特派員黃惠玲／綜合報導

全美大學陸續開學，校園也不斷傳出疫情，繼阿拉巴馬大學日前傳出千名學生確診後，學生數達5萬的香檳伊利諾大學(UIUC)，開學不到兩周，已有780名學生確診，哥倫比亞南卡羅萊納大學(University of South Carolina, Columbus)也有逾千學生染疫。

為控制疫情，UIUC下達禁令，要求學生除非上課、採買食物或接受檢測等必要活動，不准離開宿舍或租住處，也不鼓勵任何聚會。

UIUC指，過去幾天，該校的病例幾乎每周加倍成長，如果這種趨勢持續，每天將新增75到100人，預計第一個學期結束，病例將達8000個，根據校方統計，9月1日該校新增病例達230個，而8月31日的新增病例才104個，學校表示，8月16日該校第一天讓學生遷入宿舍時，單日新增病例只有七個。

校方也執行更嚴格的校園防疫令，包括學生舉辦活動或沒有遵照規定隔離，將「立即停學」，到2日止，已有兩名學生受此處罰，還有100名涉嫌違規學生正接受調查。

從7月至本月初，UIUC已在校園內完成18萬餘次的病毒檢測，一般受測者可在48小時內獲得結果，校方強調「加強檢測是校園防疫的首要方法」。

不過，UIUC物理系教授高登菲爾德(Nigel goldenfeld)說，學校一開始沒有將學生可能違規未戴口罩或參加派對等因素，列入疫情防範的考量範圍，此外，學生是否將嚴格遵守隔離令，也讓人擔心。

南卡大學表示，到3日止，校內已有1026起病例，大多數是學生。校長卡斯仁(Bob Caslen)，校內病例比預期多，主要因為一些學生在校外的行為令人失望。該校也對主辦大型集會的15名學生和四個學生組織暫時停學及運作。

教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina)、聖母大學、中佛州大學近日也出現學生和教職員感染病例激增的情況。

新冠肺炎 COVID-19

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