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港府新冠肺炎病毒檢測計畫 延長至11日

中央社 / 香港4日電

香港當局決定延長正在推行的武漢肺炎病毒檢測計畫，由原來的7天延長至11天。目前已有超過91萬人登記自願接受檢測。

港府推行全民自願檢測的「普及社區檢測計劃」，從1日起推行，原先以7日為限，公務員事務局局長聶德權今天中午宣布，計畫延長4天至本月11日。

聶德權並公布，截至目前為止，有91.7萬人登記自願接受病毒檢測，其中52.1萬人完成採樣。

當局昨天公布，在已化驗的12多萬個樣本中，有6個樣本呈陽性，其中4人之前曾感染病毒並治癒，相信樣本呈陽性是體內仍有殘餘病毒所致，餘下2人是新確診的隱形患者。

新冠肺炎 COVID-19

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