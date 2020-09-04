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為川普助選？CDC：最快10月底發疫苗

聯合報 / 編譯陳韻涵／綜合報導
美國疾病防治中心（CDC）已通知各州，須提前準備好發放新冠肺炎疫苗。 （路透）
美國疾病防治中心（CDC）已通知各州，須提前準備好發放新冠肺炎疫苗。 （路透）

美國聯邦疾病防治中心（ＣＤＣ）過去幾個月來難以全面檢測或追蹤暴露於新冠病毒的所有人，如今卻通知五十州和五大城的公衛官員，準備最快於十月底、十一月初分發新冠肺炎疫苗給健康照護人員和高風險族群，遭質疑蓄意幫總統川普製造「十月驚奇」的大選利多。

ＣＤＣ在四頁的備忘錄中，告知全國衛生部門盡快起草疫苗計畫，「配合可能提早分發的新冠病毒疫苗」。

川普在上月底的共和黨全代會中表示，新冠肺炎疫苗必須在年底前釋出使用。

ＣＤＣ主任芮斐德上周也寫信給各州州長，促進設立分發與施打疫苗的機構；但預算數十年來被砍的公衛部門表示，現行人力、資金和工具無法負荷。

專家質疑疫苗安全性及有效性

明尼蘇達州國家級疫苗教育與倡議機構「免疫行動聯盟」助理主任摩爾說：「疫苗計畫有許多準備工作，十一月一日前無法完成，各州需要更多財務協助。」

凱瑟衛生新聞與美聯社訪問結果顯示，數十名醫護人員對全美準備好執行大規模疫苗施打與接種計畫感到憂心，也對聯邦政府數月來資訊不一致感到挫折。

聯邦與前線人員的隔閡在於，官員無法追蹤誰打過疫苗，未能確保施打人員的健康和安全，甚至沒有足夠的防護裝備和消毒物品讓醫護人員履行職責。

明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特姆對於為了炒作「十月驚奇」而急推疫苗的可能性表示關注，指醫生質疑食藥局（ＦＤＡ）對疫苗有效性和安全性的嚴謹。

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員 川普 共和黨 傳染病 疫苗

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