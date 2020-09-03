拚大選？CDC通知各州：準備11月初分發新冠疫苗

聯邦疾病防治中心(CDC)過去幾個月來難以全面檢測或追蹤暴露於新冠病毒的所有人，如今卻通知50州和五大城的公衛官員，準備最快於10月底、11月初分發新冠肺炎疫苗給健康照護人員和高風險族群。

CDC在四頁的備忘錄中，告知全國衛生部門在10月1日前起草疫苗計畫，「配合可能提早分發的新冠病毒疫苗」。

川普總統在上月底的共和黨全代會中表示，新冠肺炎疫苗必須在年底前釋出使用。

CDC主任芮斐德(Robert Redfield)上周也寫信給各州州長，促進設立分發與施打疫苗的機構；但預算數十年來被砍的公衛部門表示，現行人力、資金和工具無法負荷，需要聯邦協助。

明尼蘇達州國家級疫苗教育與倡議機構「免疫行動聯盟」(Immunization Action Coalition)說助理主任凱莉‧摩爾(Kelly Moore)說：「疫苗計畫有許多準備工作，11月1日前無法完成，各州需要更多財務協助。」

凱瑟衛生新聞(Kaiser Health News)與美聯社(AP)訪問結果顯示，數十名醫護人員對全美準備好執行大規模疫苗施打與接種計畫感到憂心，也對聯邦政府數月來資訊不一致感到挫折。

聯邦與前線人員的隔閡在於，官員無法追蹤誰打過疫苗，未能確保施打人員的健康和安全，甚至沒有足夠的防護裝備和消毒物品讓醫護人員履行職責。

美聯社-公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)調查顯示，僅約半數受訪者會接種疫苗。

北達科他州衛生廳疫苗計畫負責人茉莉‧霍威爾(Molly Howell)說，教育民眾疫苗的好處很重要。

新冠肺炎疫苗以空前速度研發製成，讓許多美國人擔憂疫苗的安全性和免疫程度，或純粹不信任聯邦政府。

協助南卡羅來納州五個偏遠郡最低收入民眾的社區健康中心團體CareSouth Carolina執行長安‧路易斯(Ann Lewis)說：「我們位處深紅州，不信任醫療或科學證據。」