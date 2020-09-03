港新冠肺炎檢測計畫 找到6名帶病毒者

香港當局自1日起為全民免費檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病毒，至今找到6名帶有病毒但沒有病症的患者，當中只有兩人是確診者。

在北京中央的協助下，港府1日起實施普及社區檢測計畫，希望找出社會上的新冠肺炎隱形傳播者，檢測為免費及自願性質。

衛生署署長陳漢儀今天在記者會上公布，截至今早已有85萬人登記接受檢測，同時化驗了12萬5000人的鼻腔及口腔液體樣本，結果有6個樣本呈陽性，即帶有病毒。

但衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，6名帶病毒者中，其中4人過去曾感染病毒並接受治療後出院，相信他們身上仍帶有餘毒，並非再次感染。

由於這項檢測找到帶病毒者，陳漢儀呼籲其他市民馬上登記接受檢測，以切斷病毒鏈，更有效地控制病情。

目前港府在香港18區設立了超過140個檢測中心，專責抽取市民的樣本，然後送往設在港島中山公園體育館的化驗中心化驗。

這個化驗中心由大陸機構設立，北京方面派出大批醫護和化驗人員來港協助。

儘管政府呼籲市民參加檢測，但這項檢測計畫受到部分泛民團體和人士杯葛，反對理由包括認為檢測「無效」，以及擔心政府藉此收集個人資料並送到大陸。

另外，香港今天新增8宗新冠肺炎確診個案，累計確診4838宗。