外交部：中製疫苗 9支進入臨床實驗

外交部發言人華春瑩2日表示，中國研發的疫苗已經有九支進入臨床試驗階段，其中有四支疫苗獲批開展境外三期臨床試驗。

北京青年報報導，華春瑩2日在例行記者會上表示，中國支持世界衛生組織（WHO）的「新冠疫苗實施計畫」，也一直與WHO等實施計畫發起方保持溝通；有關主管部門和疫苗企業昨天與世衛組織、全球疫苗免疫聯盟、流行病防範創新聯盟舉行視頻會議，就有關問題進一步交流看法，再次一致表示將共同推進新冠疫苗的全球研發、生產和分配工作。

華春瑩表示，中國布局研發的疫苗已經有九支進入臨床試驗階段，其中有四支疫苗獲批開展境外三期臨床試驗，居於國際前列。中方也與一些國家展開了合作，為疫苗的可及性和可負擔性做出貢獻。中方已經宣布，一旦疫苗研發成功並投入使用，將作為全球公共產品，來實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性。

她強調，WHO「新冠疫苗實施計畫」的目的是確保所有國家都有平等機會獲取適合、安全、有效的疫苗；中國目前在做的實際上跟「新冠疫苗實施計畫」是完全一致的。