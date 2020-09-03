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中國新增11例新冠肺炎確診 皆境外移入

中央社 / 台北3日電
圖為香港紅磡市政大廈體育館的新冠病毒核酸檢測中心，市民排隊接受採樣。中通社
圖為香港紅磡市政大廈體育館的新冠病毒核酸檢測中心，市民排隊接受採樣。中通社

中國2日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）11例確診，都是境外移入，分布在陝西、廣東、四川。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，9月2日0時至午夜12時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，均為境外移入病例，分別為陝西6例，廣東3例，四川2例。

境外移入現有確診病例172例。累計確診病例2528例，累計治癒出院病例2356例，無死亡病例。

沒有出現症狀但驗出病毒的無症狀感染者方面，中國大陸2日新增12例，均為境外移入。當日轉為確診2例、解除醫學觀察14例，尚在醫學觀察的無症狀感染者349例。

截至9月2日午夜12時，中國大陸現有確診病例192例，累計治癒出院病例8萬251例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5077例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者81萬6868人，尚在醫學觀察的密切接觸者7259人。

此外，香港特別行政區累計確診4830例（出院4401例，死亡93例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已治癒出院。

新冠肺炎 COVID-19

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