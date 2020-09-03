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美國影星巨石強森確診新冠肺炎 妻女也中鏢

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美國影星巨石強森確診新冠肺炎 妻女也中鏢

香港01 / 李福源／報導
美國影星巨石強森。(路透)
美國影星巨石強森。(路透)

美國著名影星巨石強森（Dwayne“ The Rock” Johnson）周三（9月2日）在個人社交網站Instagram宣布，他與妻子及女兒對新型冠狀病毒（COVID-19）的測試結果均呈陽性。

他在帖文中呼籲公眾面對疫情要嚴於自律，增強自身免疫系統，保持健康及戴口罩去保護家人，嚴格禁止室內聚會，樂觀面對。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 巨石強森

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