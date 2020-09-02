香港放寬防疫限制 健身中心可重開

香港當局今天宣布放寬部分防疫限制，允許健身中心、按摩院有條件重開，但繼續限制公共場所不可超過兩人聚集。

食物及衛生局局長陳肇始下午在記者會上公布最新防疫措施，維持限制的措施包括公共場所不能有兩人以上聚集，以及市民在公共場所必須戴口罩。

在放寬部分，當局繼早前允許餐館在晚間提供內用後，今天宣布晚上內用時間由9時延長至10時，但維持限制每桌不能多於兩人。

港府先前已率先允許電影院和美容院重開經營，今天宣布健身中心和按摩院也可重新開放，但每個活動點不能多於4人。

至於溜冰場、遊戲機中心、派對房間、卡位OK店和泳池則要持續關閉。

陳肇始表示，以上措施實施至本月10日。