歐洲大陣仗復課！西班牙日洗5次手、法國強制戴口罩

歐洲因新冠疫情嚴峻，各國政府宣布防疫限制措施，其中包括各級學校停課。如今學生被迫停課近半年後，儘管不少地方感染率仍居高不下，政府依然決定在本月復課。

歐洲累計確診突破400萬例

據統計，歐洲累計確診病例在1日突破400萬例，病例最多的前3個國家分別為俄羅斯、西班牙和英國，都確診超過突破百萬例，逾21.6萬人不幸病逝。

不過，法國、比利時仍決定1日學校復課，學生必須戴口罩；西班牙則規定學童一天至少洗5次手和保持1.5公尺社交距離。德國上月已復課。希臘學校預料會在9月7日開學，除了強制配戴口罩，每間教室最多只能有25人上課。

在英國，英格蘭和威爾斯學生停課6個月後，也將在本周回到學校。政府起初表示在校不需要戴口罩，但已在8月26日修訂防疫政策；新防疫規定也建議教職員和11至18歲的中學生在走廊和公共空間戴上口罩。

印度高考照辦 駁回學生延期請求

印度疫情持續惡化，據官方統計數據，8月新增近200萬例確診，成為全球單月新增病例最多的國家。在許多學生反對聲中，印度「理工高考」JEE1日如期舉行，而另一項大考「醫科高考」NEET也將於13日舉行。