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康希諾武肺疫苗 將在俄羅斯進行3期臨床試驗

中央社 / 香港2日電
康希諾生物股份公司今天宣布，已開始重組新冠肺炎疫苗腺病毒5型載體（Ad5-nCoV）的3期臨床試驗。圖／取材自澎湃新聞
康希諾生物股份公司今天宣布，已開始重組新冠肺炎疫苗腺病毒5型載體（Ad5-nCoV）的3期臨床試驗。圖／取材自澎湃新聞

研發新冠肺炎疫苗的康希諾生物股份公司今天宣布，公司已開始重組新型冠狀病毒疫苗腺病毒5型載體（Ad5-nCoV）的3期臨床試驗，將在俄羅斯進行3期臨床試驗。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發至今，外界一直關注疫苗何時出現。

在港上市的康希諾與中國軍事科學院軍事醫學研究院陳薇團隊合作研發的Ad5-nCoV疫苗，早前已被中國官方授予專利權。

康希諾今天在香港交易所公布，公司已開始重組新型冠狀病毒疫苗，並與NPO Petrovax Pharm，LLC（Petrovax）簽定協議，根據該協議，公司和Petrovax將共同推進在俄羅斯進行Ad5-nCoV的3期臨床試驗。

公布表示，康希諾和Petrovax已收到俄羅斯聯邦衛生部關於Ad5-nCoV的臨床試驗申請批准，並在俄羅斯開始Ad5-nCoV的3期臨床試驗入組。

此外，公司目前正在推動Ad5-nCoV的國際多中心3期臨床試驗，並計畫在多個國家展開Ad5-nCoV的3期臨床試驗。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗 新型冠狀病毒 俄羅斯

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