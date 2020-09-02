中國新增8例境外移入武漢肺炎

中國1日新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，皆為境外移入，分布在上海、廣東、遼寧、四川省。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，9月1日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例8例，均為境外移入病例，分別為上海4例，廣東2例，遼寧1例，四川1例。

中國大陸境外移入現有確診病例176例。累計確診病例2517例，累計治癒出院病例2341例，無死亡病例。

沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者，中國大陸1日新增19例，均為境外移入。當日解除醫學觀察22例，尚在醫學觀察的無症狀感染者353例，其中境外移入占336例。

截至9月1日24時，中國大陸現有確診病例198例，累計治癒出院病例8萬234例，累計死亡病例4634例，累計確診病例8萬5066例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者81萬6307人，尚在醫學觀察的密切接觸者7587人。

此外，香港特別行政區累計確診4822例（出院4380例，死亡90例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已治癒出院。