快訊

雙颱共舞！海神颱風生成 氣象局：周末最靠近恐變中颱

歷時半年 國民黨「八大革新」、兩岸「三大主張」出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

YouTuber質疑大陸新冠肺炎檢測方法 引起網友熱議

德國之聲 / 德國之聲
在中國頗有人氣、綽號「格鬥狂人」的格鬥運動員兼YouTuber徐曉冬，近日在YouTube上轉發一段大陸北方某地小學生做新冠檢測的影片，引起熱議。圖／取自YouTube影片截圖
在中國頗有人氣、綽號「格鬥狂人」的格鬥運動員兼YouTuber徐曉冬，近日在YouTube上轉發一段大陸北方某地小學生做新冠檢測的影片，引起熱議。圖／取自YouTube影片截圖

在中國頗有人氣、綽號「格鬥狂人」的格鬥運動員兼YouTuber徐曉冬，近日在YouTube上轉發一段大陸北方某地小學生做新冠檢測的影片，引起熱議。

3分鐘的影片顯示，排隊做檢測的小學生被分為5個一組，檢測者用棉簽從孩童咽部蘸取少量分泌物，每測一人換一支棉簽，測完5人後將5支棉簽一起裝入一支採樣管中。影片畫外音是一個中年男子的聲音。在現場，他不斷質疑這樣的操作是糊弄錢，糊弄人：「你這測完了管啥事兒？你這兒5個人擱一堆，5個人擱一堆，萬一要有呢怎麼辦呀？你知道誰是誰呀？領導呢？校長呢？是校長讓這麼幹的還是醫院院長讓這麼幹的？還是縣委書記讓這麼幹的？這不糊弄人嗎？」該男子還憤怒地對不讓他錄影表示不滿：「你給派出所打電話，你說我這兒錄像了，侵犯你隱私權了。把領導叫過來吧，叫領導來解釋解釋咋回事。」

徐曉冬在該影片下留言表示，「我不知道這些醫生的做法是不是正確，所以我發上來，希望醫生朋友們給個解答，謝謝」。

許多網友給予了回復。不少人指出，這樣的檢測方法「沒問題」，「五個一組，一組只檢測一次，如果這組有問題，這五個人再復測，很多地方都是這個方法，效率高啊！」，「5個人使用一個檢測試劑，這樣節省檢測試劑而且快速。」

有細心的網友還指出，「仔細看影片中的第18秒，5人中的第一個人給檢測護士瓶子（這個瓶子有被抽樣檢測學生的編號。）這種快速檢測法，沒多大毛病。」

混檢提高效率

核酸檢測時混合採樣目前在許多國家都被作為對低風險人群進行篩查時優先選擇的方法。據中國媒體報導，武漢和北京都采用了混檢方法對民眾做核酸檢測。新華社6月2日報導，武漢市從5月14日0時至6月1日24時，集中檢測近990萬人，其中單檢佔75.3%、混檢佔24.7%。官方稱，「結果顯示『五混一』準確率也較高」。中國國家衛健委6月底表示，混檢大幅提升了核酸檢測能力，「比如，北京的日檢測能力是20多萬，使用這種結合模式，可使日檢測能力在不增加人力物力的情況下達到200多萬。」

混合檢測是德國紅十字會和法蘭克福大學醫院醫學病毒學研究所的研究小組率先開發出的一種方法。3月底，該研究小組公布，專家們將多個採樣同時置入一種特殊溶液，運用俗稱的聚合酶鏈式反應技術（PCR）檢測是否感染了新冠病毒。一旦檢測結果呈陰性，就可以判斷，其中所有的採樣均無新冠病毒。專家們認為，這種方法可以大幅提高檢測病毒的效率，而且「無損於診斷質量」。此後，該方法在各國又有所更新。除了檢測時採用混合檢測外，採樣時也將對多人進行分別採樣後，將樣本放至同一採樣管中，這種方法的好處是避免採樣後還需人工將樣本進行混合、編號這一步驟，進一步提高效率。

徐曉冬轉發的「小學生混合採樣」影片讓有機會看到這一影片的網友們有了一次討論、質疑、澄清、交流的機會。有網友留言道：「這是科學問題，沒學過質疑可以理解。」然而在中國的社交媒體上似乎缺少這樣的平台。作為《冬哥辣評》系列節目的創始人和運營者，有關徐曉冬的內容據悉早就被中國各大網站封殺，徐曉冬因此「轉戰」境外平台YouTube。不過，YouTube在中國一直被封鎖，大陸網民只有通過翻牆才有機會訪問。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

YouTuber質疑大陸新冠肺炎檢測方法 引起網友熱議

在中國頗有人氣、綽號「格鬥狂人」的格鬥運動員兼YouTuber徐曉冬，近日在YouTube上轉發一段大陸北方某地小學生做新冠檢測的影片，引起熱議...

證明沒效！賽諾菲停止測試用Kevzara治新冠肺炎

彭博資訊報導，製藥公司賽諾菲（Sanofi）1日表示，自家類風濕關節炎藥物「 Kevzara」無法用來治療新冠肺炎，使疫...

圖表看疫情／全球確診病例突破2500萬人 死亡人數逾85萬

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出防疫政策，試圖阻止疫情蔓延。聯合新聞網也持續追蹤最新疫情數據，完整整理全球、大陸、台灣的疫情數據，並呈現圖表分析，讓讀者掌握最新進度...

日本放寬管制 台灣等5國長期居留者8日起可入境

日本外務大臣茂木敏充今天宣布，因應新冠肺炎實施的入境管制措施，將從8日起鬆綁台灣等5個國家或地區企業派駐人員等長期居留者...

「僅6%直接死於新冠 94%死於潛伏病因」 美CDC報告掀議

聯邦疾病防治中心(CDC)的美國新冠肺炎統計數據報告，在社群媒體上引起軒然大波和困惑；報告指出，染疫死者中，僅6%的死亡證明書上唯一提及新冠病毒，94%的確診病患則死於新冠病毒以外的「潛伏病因和健康狀況」，也就是美國原本因為新冠肺炎死亡的人，會因此從18萬人遽降至不到1萬人。

韓國新冠肺炎逾2萬人確診 重症患者激增破百例

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新增235例，重症...

香港新冠病毒普篩今天登場 民眾熱烈響應

香港新冠病毒普篩今天登場，香港民眾熱烈響應。據香港電台報導，截至中午已有61.5萬人預約登記，全港141個社區檢測中心已...

普篩開跑 已7.4%港人預約 遠低於食衛局長預測

香港今起展開新冠病毒的普及社區檢測（全民檢測），到昨晚6時止，已有55萬3000人透過網上預約，這項自願免費的檢測行動為期14天。以全港750.92萬人口計，約占7.4%。

港增9宗確診 近幾周最少 923起分段復課 面授半天

香港昨日有9宗確診個案，是近幾周以來最少的一次。今天是香港開學日，隨著新冠肺炎疫情趨緩，教育局昨天宣布中小學及幼兒園將自9月23日起分階段復課。

【經濟彭博周報】學童新冠病毒感染率低？釐清六問題

隨著北半球各國的學校即將開學，科學家和政府公衛單位，正設法了解年輕一代在散布病原體時所扮演的角色，且要如何降低威脅。

世衛：速准疫苗須深思 未控制疫情就解封恐釀災

美國宣布考慮快速審批2019冠狀病毒疾病（COVID-19）候選疫苗藥劑後，世界衛生組織（WHO）今天表示，緊急授權疫苗...

秘魯新冠肺炎居民死亡率 全球最高

全球爆發新冠肺炎疫情後，秘魯政府即迅速採取限制措施，祭出大型經濟套案援助民眾，但幾個月後，秘魯卻成為抗疫成效最低的國家之...

熱門新聞

瘦肉精有多毒？醫師：很多是政府不敢說的事

陳時中指美豬吃幾輩子都安全 孫大千：瘦肉精不是維骨力

農地違章工廠 彰化6千家零拆除

引甘迺迪名言反共產主義 捷克議長：我是台灣人！

獨／衛福部傳施壓 逼部內醫院為瘦肉精背書

史達偉：2個原因 美須行動恢復台海平衡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。