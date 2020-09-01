「僅6%直接死於新冠 94%死於潛伏病因」 美CDC報告掀議

聯邦疾病防治中心(CDC)的美國新冠肺炎統計數據報告，在社群媒體上引起軒然大波和困惑；報告指出，染疫死者中，僅6%的死亡證明書上唯一提及新冠病毒，94%的確診病患則死於新冠病毒以外的「潛伏病因和健康狀況」，也就是美國原本因為新冠肺炎死亡的人，會因此從18萬人遽降至不到1萬人。

川普總統日前轉推陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者發布的不實訊息，指稱所有染疫者中「僅6%死亡」，由於發文內容嚴重扭曲CDC統計報告，推文已遭推特移除。

CDC指出，全美染疫死亡案例中，只有9683例的死亡證明書上，列舉唯一致死原因為新冠病毒，其他約94%民眾則在感染病毒後，潛伏病因狀況急轉直下，導致死亡。

CDC指出，除了新冠病毒以外，每起死亡案例約有2.6種其他健康狀況或原因。

65歲以上的長者常有潛伏健康狀況，如糖尿病、肥胖、心臟病和呼吸道疾病等，前述狀況的死亡風險往往比新冠病毒來得高。

「匿名者Q」支持者「梅爾Q」(Mel Q)在推特發文指稱，感染新冠病毒患者當中，僅6%導致死亡，其他死亡案例的死因「都是其他重大疾病」；「梅爾Q」的推文中聲稱，CDC「已悄悄更新數字統計」。

川普30日轉推「梅爾Q」的推文，但推特認定推文含有不實內容，觸犯推特使用規定而移除。

這不是川普第一次轉推關於新冠肺炎死亡率的推文，他曾轉推競選團隊資深顧問珍娜‧艾里斯(Jenna Ellis)上月29日的推文，內容也攸關染疫死亡統計的不實訊息，但該推文並未遭移除。

教堂山北卡羅來納大學(UNC-Chapel Hill)醫學院博士後研究員麥克納馬拉(Ryan McNamara)推文寫道，「那些謠傳『只有6%人死於新冠病毒』或類似衍生言論的人，不了解傳染病如何運作；許多人居心叵測的操控，同樣一群人自2月以來忽視傳染病大流行。」

約翰霍普金斯大學統計，截至31日，美國超過602萬7111人確診、已知至少18萬3499人死亡。