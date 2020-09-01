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「僅6%直接死於新冠 94%死於潛伏病因」 美CDC報告掀議

世界日報 / 編譯陳韻涵、記者顏伶如／綜合報導
CDC最新一份報告指，有6%新冠患者是直接死於新冠疫毒。其餘死者都有其他已有的疾病纏身。圖為在今年4月西雅圖市郊區的醫務助理為駕車而來的民眾，進行新冠病毒檢測劑。(美聯社)
CDC最新一份報告指，有6%新冠患者是直接死於新冠疫毒。其餘死者都有其他已有的疾病纏身。圖為在今年4月西雅圖市郊區的醫務助理為駕車而來的民眾，進行新冠病毒檢測劑。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)的美國新冠肺炎統計數據報告，在社群媒體上引起軒然大波和困惑；報告指出，染疫死者中，僅6%的死亡證明書上唯一提及新冠病毒，94%的確診病患則死於新冠病毒以外的「潛伏病因和健康狀況」，也就是美國原本因為新冠肺炎死亡的人，會因此從18萬人遽降至不到1萬人。

川普總統日前轉推陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者發布的不實訊息，指稱所有染疫者中「僅6%死亡」，由於發文內容嚴重扭曲CDC統計報告，推文已遭推特移除。

CDC指出，全美染疫死亡案例中，只有9683例的死亡證明書上，列舉唯一致死原因為新冠病毒，其他約94%民眾則在感染病毒後，潛伏病因狀況急轉直下，導致死亡。

CDC指出，除了新冠病毒以外，每起死亡案例約有2.6種其他健康狀況或原因。

65歲以上的長者常有潛伏健康狀況，如糖尿病、肥胖、心臟病和呼吸道疾病等，前述狀況的死亡風險往往比新冠病毒來得高。

「匿名者Q」支持者「梅爾Q」(Mel Q)在推特發文指稱，感染新冠病毒患者當中，僅6%導致死亡，其他死亡案例的死因「都是其他重大疾病」；「梅爾Q」的推文中聲稱，CDC「已悄悄更新數字統計」。

川普30日轉推「梅爾Q」的推文，但推特認定推文含有不實內容，觸犯推特使用規定而移除。

這不是川普第一次轉推關於新冠肺炎死亡率的推文，他曾轉推競選團隊資深顧問珍娜‧艾里斯(Jenna Ellis)上月29日的推文，內容也攸關染疫死亡統計的不實訊息，但該推文並未遭移除。

教堂山北卡羅來納大學(UNC-Chapel Hill)醫學院博士後研究員麥克納馬拉(Ryan McNamara)推文寫道，「那些謠傳『只有6%人死於新冠病毒』或類似衍生言論的人，不了解傳染病如何運作；許多人居心叵測的操控，同樣一群人自2月以來忽視傳染病大流行。」

約翰霍普金斯大學統計，截至31日，美國超過602萬7111人確診、已知至少18萬3499人死亡。

CDC最新一份報告指，有6%新冠患者是直接死於新冠疫毒。其餘死者都有其他已有的疾病纏身。 圖為今年4月底初重疫區的紐約市布魯克林一所醫院醫務人員正運送一位搶救不及的新冠病患。(美聯社)
CDC最新一份報告指，有6%新冠患者是直接死於新冠疫毒。其餘死者都有其他已有的疾病纏身。 圖為今年4月底初重疫區的紐約市布魯克林一所醫院醫務人員正運送一位搶救不及的新冠病患。(美聯社)

新冠肺炎 COVID-19

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