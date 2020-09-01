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普篩開跑 已7.4%港人預約 遠低於食衛局長預測

世界日報 / 香港特派員李春／香港1日電

香港今起展開新冠病毒的普及社區檢測（全民檢測），到昨晚6時止，已有55萬3000人透過網上預約，這項自願免費的檢測行動為期14天。以全港750.92萬人口計，約占7.4%。

港府已在全港設置141個社區檢測中心，超過6000名醫療人員參與檢測計畫，也有約4000名港府人員，在各檢測中心值班支援。檢測和化驗由內地派出數百人進行。

特首林鄭月娥今天率領司局長，在港府總部檢測中心一起做檢測。行政會議成員也在早上開會前進行檢測。負責統籌的公務員事務局長聶德權呼籲已預約的市民按時到中心，港府會視公眾反應，決定是否延長採樣時間。

調查：2成人將參與

香港新聞組／香港1日電

明報報導，普及社區檢測計畫截至昨晚6時共約55.3萬人預約採樣，遠低於食衛局長陳肇始早期預測的「500萬人參與」。

據報導，中大香港亞太研究所於8月20至26日以電話訪問717名成年香港市民，20.9%受訪者表示會參與普及社區檢測，55.4%回答不會，23.7%表示未定。若以20歲或以上人口約636.8萬人推算，約133萬成年人或參與。該研究所副所長鄭宏泰稱，這是理想估算，因部分人可能因交通需時等不參與，實際人數可能更少，這估算也未計兒童數字。鄭認為約兩成受訪者表示參與屬預期內，因近期疫情緩和，參與變成盡公民責任，不會有很強烈參與意欲，也可能反映港府宣傳力度不足、檢測地點不夠方便等。

報導稱，中大民調另訪問市民對港府控疫的評價，62.5%受訪者認為港府表現不好，較6月的同一系列調查上升了6.5個百分點，覺得港府表現好有28.5%，下降了5.6個百分點。鄭宏泰認為因出現了第三波爆發，不滿市民增加屬預期內，但以特首很低的民望作比較，認為正面評價比例已算不錯。

報導指出，港府發言人表示，至昨中午共接獲51宗個案指其個人資料被他人登記預約，查證後24宗疑涉盜用他人個人資料，已轉交警方。

新冠肺炎 COVID-19

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