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港增9宗確診 近幾周最少 923起分段復課 面授半天

世界日報 / 香港新聞組／香港1日電
今天是香港開學日，隨著新冠肺炎疫情趨緩，教育局昨天宣布中小學及幼兒園將自9月23日起分階段復課。 香港中國通訊社
今天是香港開學日，隨著新冠肺炎疫情趨緩，教育局昨天宣布中小學及幼兒園將自9月23日起分階段復課。 香港中國通訊社

香港昨日有9宗確診個案，是近幾周以來最少的一次。今天是香港開學日，隨著新冠肺炎疫情趨緩，教育局昨天宣布中小學及幼兒園將自9月23日起分階段復課。

第三波疫情於7月初在本地爆發後情況嚴峻，昨天新增確診個案下降至9宗，在疫情趨緩之際，教育局宣布，中小學及幼兒園將於9月23日起分兩階段恢復上課，但以半天為限，其餘時間在網上授課。中小學及幼兒園一般放暑假至8月底，然後陸續上課，9月23日已較原先上課時間大為延遲。

明報報導，教育局長楊潤雄昨日宣布，全港學校23日起可分兩階段恢復面授課堂，涵蓋上學年未能復課的幼稚園中班及低班學生，暫只上半天課，學前預備班仍返校無期；學校並可於16日起安排部分學生參與迎新、補課等學習活動，人數不可多於全校學生六分之一。

報導引述楊潤雄說，高年級學生自理能力較高，並須準備公開試，同時有意見指中小學新生需回校適應，故9月23日首階段恢復面授課堂，先讓中一、中五及中六，小一、小五及小六，以及幼稚園高班學生回校上課。第二階段在9月29日開始，餘下級別也恢復面授課堂。幼稚園學前預備班恢復面授課堂安排有待社署跟進。

據報導，楊潤雄表示，依現時每日確診數字來看，有信心可逐步恢復面授課堂，不過「若疫情發生一些我們無法估計的變化」，當局會調整。

報導指出，衛生防護中心傳染病處主任張竹君相信疫情有可能反覆，但社會仍須運行，如學生有需要上學，應盡量保持手部衛生及社交距離。她說中心與教育局有制定防感染控制指引及應變計畫，如有患者在傳染期內在學校上課或逗留，一般該校要停課14天及大清洗，有需要時為其他學生檢測。

今天是香港開學日，隨著新冠肺炎疫情趨緩，教育局昨天宣布中小學及幼兒園將自9月23日起分階段復課。 香港中國通訊社
今天是香港開學日，隨著新冠肺炎疫情趨緩，教育局昨天宣布中小學及幼兒園將自9月23日起分階段復課。 香港中國通訊社

新冠肺炎 COVID-19

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