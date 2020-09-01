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大陸新增10例新冠肺炎確診 全數境外移入

中央社 / 台北1日電
大陸8月31日新增10例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，都是境外移入，分布在天津、河北、內蒙古、上海、福建、廣東。圖／取自美聯社
大陸8月31日新增10例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，都是境外移入，分布在天津、河北、內蒙古、上海、福建、廣東。圖／取自美聯社

中國8月31日新增10例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診，都是境外移入，分布在天津、河北、內蒙古、上海、福建、廣東。

中國國家衛生健康委員會今天上午在官網通報，8月31日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例10例，均為境外移入病例，分別為天津3例，河北3例，內蒙古1例，上海1例，福建1例，廣東1例。

境外移入現有確診病例182例。累計確診病例2509例，累計治癒出院病例2327例。

截至8月31日24時，中國大陸現有確診病例216例，累計治癒出院病例8萬208例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5058例。累計追蹤到密切接觸者81萬5740人，尚在醫學觀察的密切接觸者7546人。

無症狀感染者方面，中國大陸8月31日新增34例，均為境外移入。當日解除醫學觀察18例，境外移入占12例，尚在醫學觀察的無症狀感染者356例。

此外，香港特別行政區累計確診4810例（出院4342例，死亡89例），澳門特別行政區累計確診46例（出院46例）。

新冠肺炎 COVID-19

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