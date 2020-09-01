大陸新增10例新冠肺炎確診 全數境外移入

截止目前，全球約有32種疫苗投入臨床人體試驗，除了美、中、英等大國，中小型國家也紛紛參與研究。像是澳大利亞Murdoch兒童研究中心另闢蹊徑，嘗試以流傳多年的卡介苗芽孢桿菌（BCG）疫苗，作為對抗新冠病毒之用；其餘如日本、韓國、印度、古巴、台灣等，甚至連號稱零案例的朝鮮都在研發，可謂盛況空前。

2020-09-01 09:57