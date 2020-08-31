COVID-19疫苗是否加重病情 中國專家：未有定論

各國緊鑼密鼓地研發COVID-19疫苗，不過陸媒引述不具名的專家指這種疾病有比例不低的ADE現象，疫苗接種者恐因免疫反應加重病情。但中國疾控中心主任高福則指，是否有此現象仍未有定論。

ADE（Antibody–dependent enhancement）指的是「抗體依賴的增強作用」。報導指，若存在ADE現象，則意味一部分人接種疫苗後，自體的免疫反應會導致病情加重。

自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，各國和藥商都積極投入疫苗開發。中國生物技術股份有限公司和康希諾生物2個團隊，近期都準備進行疫苗的3期試驗。

不過，陸媒第一財經30日引述一名不具名的上海公共衛生臨床中心專家指出，COVID-19確實存在ADE現象，而且比例不低，相關研究成果正等待發布。

報導引述徐州醫科大學附屬醫院感染性疾病科主任顏學兵指出，疫苗都是要引起人體免疫反應才有作用，相當於讓人感染一次病毒，因此應該選擇「既能中和病毒，又不至於引發ADE效應的」抗原。

報導也引述香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁表示，COVID-19患者在重症時體內檢出病毒抗體陽性，可能意味著重症是免疫反應本身所引起，「抗體免疫反應可能造成了肺組織的損傷」。

香港近期也有患者被證實2度感染COVID-19。金冬雁認為，這種現象對研發疫苗而言是一個警示，意味著一部分人接種後，仍可能感染病毒，甚至發展成重症。

不過這篇報導目前已被第一財經官網下架，網站今31日再刊登一則採訪中國疾控中心主任高福的新報導。高福強調，COVID-19是否有ADE現象，目前仍未有定論，強調必須要有經同行評審的數據公布，才能說話。

報導也再引述金東雁表示，COVID-19是否會發生ADE現象、發生比例多高、哪些接種者可能出現ADE，以及會造成什麼不良後果，這些問題仍有待疫苗3期試驗來揭開謎底。