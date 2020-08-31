新冠肺炎疫情趨緩 港校9月23日復課
隨著新冠肺炎疫情趨緩，香港教育局今天宣布中小學及幼兒園將自9月23日起分階段復課。
2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）第3波疫情於7月初在本地爆發後，情況嚴峻，但疫情近期趨緩，今天新增確診個案下降至9宗，是近幾週以來最少的一次。
在疫情趨緩之際，教育局今天宣布，中小學及幼兒園將於9月23日起分兩階段恢復上課，但以半天為限，其餘時間在網上授課。
本地中小學及幼兒園一般放暑假至8月底，然後陸續上課，9月23日已較原先上課時間大為延遲。
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