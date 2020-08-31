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全球新高！ 印度單日激增7.8萬例確診

世界日報 / 編譯中心／綜合30日電
全球新冠肺炎確診病例30日突破2500萬，死亡病例超過84萬。法新社
全球新冠肺炎確診病例30日突破2500萬，死亡病例超過84萬。法新社

美國約翰霍普金斯大學統計，全球新冠肺炎確診病例30日突破2500萬，死亡病例超過84萬。所有確診病例中，近四成出現在疫情最嚴峻的美國和巴西。病例總數排名第三的印度疫情持續延燒，30日通報過去24小時新增7萬8761例確診，超越美國於7月17日創下的7萬7638例單日新增病例最高紀錄。

紐約時報報導，最近印度每天新增超過7.5萬例，增速全球最快，原因之一是檢測量能增加，兩個月前每天檢測20萬人，最近每天檢測近百萬人。美國與巴西近日每天新增四萬到五萬例。

疫情失控 莫迪堅決解封

城市人口密集、地方政府陸續鬆綁封鎖措施和當局未能嚴密追蹤接觸史，導致疫情從都市擴散到印度各地。印度南部馬六甲馬尼帕爾醫學院公衛專家巴恩說：「種種跡象顯示，未來幾天印度病例還會大增。」印度從3月底到5月底嚴格封鎖，當時病例集中在孟買等都會區，後來地方政府放寬旅行限制，疫情擴散到鄉村。

印度累計逾354萬例確診，超過6萬3000人病故，但印度總理莫迪面臨開放經濟的壓力，29日表示，下月起將開放一百人以下的文化、娛樂、運動和政治活動，與會者須戴口罩、保持社交距離，但各級學校仍須關閉，冀恢復經濟。

韓連17天破百確診 首爾餐廳禁內用

南韓29日新增299宗新冠確診病例，連17天出現三位數確診病例，累計1萬9699宗確診。人口稠密的首爾地區，包括餐廳、酒吧、烘焙坊管制內用的措施開始生效。

濟州島一對牧師夫婦分別在上周一和周二確診，涉嫌向當局隱瞞在確診前數天曾前往西歸浦市著名的山房山碳酸溫泉泡溫泉，該旅館事發當日約有700人到訪，事件隨即引起恐慌。

而韓國大韓實習醫生協會緊急對策委員會30日宣布，將繼續集體罷工行動，抗議政府的醫療改革計劃。國務總理丁世均對協會一意孤行罷工深表遺憾，表示為保護國民生命安全，只能遵循法律原則追究責任。

新冠肺炎 COVID-19

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