港增15宗 孕婦確診屯院未隔離

香港新冠肺炎疫情持續，昨日新增15宗確診個案，10宗屬本土感染，另有逾10宗初步確診個案，當中包括一名懷孕39周的31歲孕婦，她報稱持續數日發燒及身體不適，29日到屯門醫院求診，惟仍被安排到內科及老人科病房留醫，至同日晚上檢測得知初步確診，才被轉往隔離病房。10名與孕婦同一病格的女病人被列為密切接觸者，須隔離檢疫14天。

文匯報報導，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨在疫情簡報會上表示，該名孕婦前日上午約11時到屯門醫院求診，她報稱不適及曾連日發燒，急診室分流站為她量體溫但當時未有發燒，孕婦被安排到內科及老人科病房，同日晚上檢測結果顯示其初步確診，她隨即被轉往隔離病房接受監察。

據報導，何婉霞指孕婦及胎兒情況穩定，院方根據指引為其制定分娩期間及嬰兒出生後的處理方案：「要視乎孕婦情況再作安排，例如分娩途中是否要剖腹等，但暫未有作動。」

報導稱，醫院已通報往生防護中心，並展開流行病學追蹤。何婉霞指孕婦在院內全程有佩戴口罩及聽從指示，但與孕婦同一病格的10名女病人包括另一名孕婦，被列為密切接觸者，須隔離檢疫。孕婦亦曾到產前病房檢查，因全程在單人診症室檢查，沒有其他病人列為緊密接觸者。院方亦檢查員工記錄，初步確定與孕婦接觸的員工均佩戴合適裝備，亦沒有員工列緊密接觸者。

醫管局承認相關做法不理想，對累及其他病人檢疫感到抱歉，而屯門醫院正檢視事件以作出改善。

報導說，另外，生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨新增的15宗確診個案，當中5宗與其他個案有關連，其中3宗的患者是匡智梨木樹宿舍的院友，3人均從亞博館檢疫中心轉送入院，而該院舍累計已有11名院友及6名職員共17人染疫。

至於5宗不明源頭個案，患者分別是兼職的士司機、家庭主婦、警員、太古廣場清潔工及香港木球會清潔工。張竹君指染疫警員在灣仔警察總部工作，經警方內部普及檢測計畫確診，其工作時無接觸公眾人士，惟會與同事叫外賣用膳，六、七名同事或列密切接觸者。染疫家庭主婦則有長期病患，曾中風，每朝與丈夫到長沙灣貿易廣場富臨酒樓飲茶。