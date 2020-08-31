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中國新增17例新冠肺炎確診 皆境外移入

中央社 / 台北31日電

中國30日新增17例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例，分布在上海、天津、福建、山西、浙江、廣東、陝西。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，30日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例17例，都為境外移入病例，分別為上海6例，天津5例，福建2例，山西1例，浙江1例，廣東1例，陝西1例。

境外移入現有確診病例188例。累計確診病例2499例，累計治癒出院病例2311例，無死亡病例。

無症狀感染者30日新增19例，均為境外移入，尚在醫學觀察的無症狀感染者340例。

截至8月30日24時，中國大陸現有確診病例237例，累計治癒出院病例8萬177例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5048例。累計追蹤到密切接觸者81萬4852人，尚在醫學觀察的密切接觸者7190人。

此外，香港特別行政區累計確診4801例（出院4320例，死亡88例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已治癒出院。

新冠肺炎 COVID-19

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