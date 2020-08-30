香港增15例確診 官方盼普篩檢出隱形個案

香港今天新增15例COVID-19確診病例，和10例初步確診個案，其中一名為孕婦，與她同病房的患者都須被隔離。港府官員指出，確診數下降的速度依然較慢，盼全民普篩能找出隱形個案。

綜合商業電台和香港電台報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君30日指出，15名確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的患者中，有5人的感染源頭不明，其中包括一名在警察總部工作的警員。

另外5名關聯病例中，有3人是社福機構「匡智」梨木樹院舍的院民。「匡智」日前爆出群聚感染，目前已累計11名院民和6名員工確診。

另外5例確診者則是境外移入，分別是由菲律賓返港的2人，和印度回港的3人。

在初步確診部分，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指出，其中一例是在屯門醫院住院的孕婦，她29日上午就醫時表示曾發燒，但醫護人員量測體溫正常後，先將她送往內科病房，直至晚間初步確診後，再轉送隔離病房。

10名和孕婦同一病房的患者成為密切接觸者，需被隔離檢疫14日。何婉霞承認院方的處理流程不理想，需認真檢討，也對同房病患感到抱歉。

香港已連續12天的單日新增確診數少於30例，但張竹君仍指，病例下降速度相對較慢，推測之前疫情高峰期的部分個案傳播鍊仍持續擴散，希望全民核酸檢測能找出更多的隱形個案。

香港9月1日將展開普及社區的全民核酸檢測計畫，截至30日傍晚，已有41萬餘人登記。目前共有220名由中國大陸派出的「內地核酸檢測支援隊」成員抵達香港，港府也持續呼籲港人踴躍參加檢測。