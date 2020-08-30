香港普篩 首日22萬人預約

港府9月1日起將針對新型冠狀病毒展開普篩，昨日是首日開放網上預約，市民反應熱烈，截至下午5時45分，已經有22萬人登記，約兩成檢測中心額滿。專家呼籲市民把握普篩機會，截斷病毒傳播鏈。

香港文匯報報導，香港政府在北京的支援下增強病毒檢測能量，全港18區共設置141個社區檢測中心，9月1日起一連七天「朝8晚8」開放檢測，昨日開放網上預約，至少25間分布在13個地區的檢測中心，首日的所有檢測預約時段均告爆滿。

港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日表示，估計新冠疫情秋季可能惡化，也極可能爆發第四波疫情，疫情或要持續半年至一年，直至疫苗面世，希望市民應把握普篩的機會。港府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也表示，近兩周疫情呈「拉鋸」之勢，呼籲巿民參與普及社區檢測，以截斷傳播鏈。

報導指出，香港巿民對這次的普及檢測計畫反應頗為踴躍，昨日網上登記開通兩個小時後，登記人數已經有3萬；到中午12時，人數增至約11.8萬人；下午5時45分，登記人數再倍翻至22萬人。港府之前表示，會視乎進度而延長普檢計畫，意指如果巿民登記人數眾多，檢測會延長至14天。

根據媒體實測，發現灣仔皇仁書院、九龍城馬頭涌官立小學（紅磡灣）、觀塘藍田（東區）社區會堂、北區龍琛路體育館、沙田隆亨社區中心等最少25間分布在13個地區的檢測中心，首日全部檢測時段均已被預約一空。離島區唯一的東涌文東路體育館檢測中心，更是首兩日全部預約時段都爆滿。

另據明報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，市民踴躍登記普篩是好的開始，重申市民應利用這次機會截斷隱形傳播鏈。

另外，公務員事務局長聶德權昨出席電台節目後，被媒體追問為何可做全民檢測，選舉卻要延後，聶德權沒有回應。公務員事務局發言人隨後在晚上近11時發聲明指出，昨日並沒安排聶德權在節目後會見媒體，而聶德權在日前的記者會已清楚表示檢測計畫和選舉不能相提並論。