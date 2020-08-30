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上海居家隔離管控嚴 大門裝警報器阻偷跑

中央社 / 上海30日電

中國上海實施入境者「集中+居家」隔離措施已月餘，除了入境普篩外，和台灣居家檢疫相比，最大不同是，上海當局會在住家大門裝上門磁報警系統，嚴格限制送三餐外不得開門。

上海不時有境外移入的新增新冠肺炎確診病例，已實施一個月，看似相對寬鬆的「7天集中+7天居家」隔離措施暫無改變跡象。原本上海對所有入境者都要集中隔離14天，新措施則是在自願的原則下，符合條件者可申請第二週居家隔離。

由於到達上海第一天就已經填妥居家隔離申請表，因此住家所在的居委會早已在住家大門上安裝好門磁報警系統。負責的居委告訴記者，居家隔離期間，每天除了社區保安協助送上的外送餐點外，不可以開門。

那麼，如何判斷是「必要性的開門」？在關上大門與居委說再見之前，最要緊的是先掃碼加入微信裡的隔離群組。原來，送上三餐前，社區保安都會在群裡通報一聲，居委看到了便會向派出所報備。

大疫當前，無論是上機前、下機後的登錄微信申報、健康碼或是門磁警報器等，都是中國人擅長「人防加技防」的例子。

就「不能隨意開門」這一點來說，第一週住在隔離旅館恐怕還沒居家隔離那麼嚴格。不過，上海的居家隔離仍表現出對隔離者必要的信任，因為當事人每天必須自己量體溫兩次並在群組中報告。

上海的防疫壓力，從集中在機場和旅館，到部分轉移到社區，基層人員自然戰戰兢兢。不過，為了降低社區承擔的感染風險，所有申請居家隔離者，都必須在抵達上海的第5天，再做一次核酸檢測，檢測陰性者才可以在第8天返家隔離。

不少等待返回上海工作的民眾還在觀望，究竟選擇14天都在旅館隔離好，還是第二週居家隔離好？

住隔離旅館一天含三餐的費用約在人民幣400到500多元（約新台幣1700元到2200元），如果不需要考慮這些成本，旅館的好處是三餐都有人自動送上。不過，目前隔離旅館都不接受市面上的點餐外送，如果吃膩了只能花費相對更貴的金額點旅館的其他食物。

居家隔離的優點，節省成本之外，則是在相對熟悉的環境中生活，透過點餐App三餐也有更多選擇。

此外，居家隔離者返家隔離前以及結束兩週隔離前都要做篩檢，比在旅館集中隔離者要多做一次。如果沒有上海戶籍或上海的居住證，每次需負擔檢測費用120元（約新台幣500元）。在機場所做的入境檢測則無須付費。

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