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上海浦東機場再揪台人確診 指揮中心回應了

法國病毒傳播加快 馬克宏考慮再度封城

世界日報 / 編譯中心╱綜合29日電
法國總統馬克宏28日表示若疫情失控，不排除再度實施全國封城，但強調政府正努力避免恢復這些影響經濟的限制。 路透社
法國總統馬克宏28日表示若疫情失控，不排除再度實施全國封城，但強調政府正努力避免恢復這些影響經濟的限制。 路透社

法國29日新增5453人確診新冠肺炎，較28日的7379人染疫減少，累計確診攀升至27萬2530例。28日為解除封鎖以來最高紀錄。

法國衛生部形容大都會區目前病毒傳播速度「愈來愈快」。總統馬克宏28日表示若疫情失控，不排除再度實施全國封城，但強調政府正努力避免恢復這些影響經濟的限制。

韓增321例 大首爾病床短缺

南韓29日是連續第16天出現3位數新增確診病例，單日增加321例，顯示第二波疫情擴大，令人擔憂首爾各家醫院病床短缺情況。衛生當局通報，從28日開始，大首爾地區僅存4.5%病床可收容重症病患，一周前還有22%。

日搶購疫苗 明年誓辦成奧運

日本東京都29日新增247例確診，連續4天單日增逾200例；沖繩縣新增31例，每10萬人口新增病例數雖有減少趨勢，但仍居日本之冠。日本政府正全力收購新冠疫苗，備妥全民用量的四倍，希望讓各國放心，重申明年有能力舉辦已延後的夏季奧運。

土耳其 近百醫護不治

新冠肺炎疫情肆虐東歐，俄羅斯29日通報新增近5000起確診病例，鄰近的烏克蘭對外國人祭出入境禁令後，29日新增染疫數近2500人，再創單日新高。

土耳其醫學會指出，截至目前共有32名醫生、66名醫衛工作者命喪新冠肺炎，並強調境內真實病例數約達官方通報數字10倍，而且「正在迅速邁向第二波高峰」。

土耳其於3月11日通報確診首例，但迅速於6月1日解除多項防疫措施，包括城際交通禁令全面解除，餐飲業、體育場所、文化場所、休閒場所以及體育設施復業或重新開放，進入所謂「新常態」，但也持續要求民眾確實遵守戴口罩、保持社交距離、維護個人衛生與清潔等原則。

全球前10大新冠疫情 綜合外電
全球前10大新冠疫情 綜合外電

新冠肺炎 COVID-19

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