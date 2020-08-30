美新冠確診直逼600萬大關 中西部新疫區
美國的新冠疫情雖已平緩，但並未減輕，特別是中西部病例不斷增加，可能爆發另一波疫情；同時，在全球確診人數直逼2500萬人之際，美國確診病例也將突破600萬的里程碑，而疫情未歇對經濟的影響恐也將持續。
CNBC根據約翰霍普金斯大學(JHU)數據，分析21州與華盛頓特區的每周疫情報導，新冠肺炎病例日成長率至少5%，許多中西部州的通報病例持續增加，包括印第安納州、愛阿華州、堪薩斯州、密西根州、明尼蘇達州、內布拉斯加州、北達科塔州、俄亥俄州和南達科他州。
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(Anthony Fauci)和白宮抗疫小組成員柏克斯(Deborah Birx)警告，中西部逐漸成為疫情熱點，那些地區目前還沒經歷全國性最糟的疫情慘況。
佛奇7月提倡「檢驗確診率」，即接受檢測後確診的情況在前述州增加，這是疫情惡化的前兆。
聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)上周告訴「美國醫學會期刊」(JAMA)總編輯鮑納(Howard Bauchner)說，中部州令人憂慮的確診數量不減反增。
芮斐德說：「我們不需要中西部出現第三波疫情，這是秋季來臨最需要防範的事情。」
美國28日通報4萬6156新確診，雖然仍低於疫情嚴重時的每天5萬以上確診人數，但這是連續第五天新增確診數增加，當天病歿976人；這讓29日的美國確診總數來到至少595萬9817人，死亡超過18萬2726人。
米高梅國際酒店集團(MGM Resorts International)28日成為美國首家宣布裁員的大型酒店集團，全美裁撤1萬8000人。
五金公司「史丹利百得」(Stanley Black & Decker)最近告知部分員工會減薪，舊金山科技公司巨頭Salesforce、飲料巨擘可口可樂(Coca-Cola)、美國航空集團(AAG)以及聯合航空控股公司(UAH)也在醞釀裁員。
財政部已實施川普總統透過行政命令頒布的減徵薪資稅措施，希望協助經濟困頓的家庭，但也遭逢企業反彈，成效有待觀察。新一輪的聯邦紓困法案仍卡在國會中。
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