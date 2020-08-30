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港男警確診新冠肺炎 多名警務人員接受檢測

中央社 / 台北30日電

港府昨天深夜發出新聞公報表示，一名駐守在香港警察總部的男警確診為新冠肺炎。他過去14天沒有在工作期間與公眾有緊密接觸，也沒有外遊紀錄。

這名29歲的男警是在28日接受病毒檢測，之後被確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。

這名男警最後一天上班日為28日，警方表示，與該男警可能有密切接觸的警務人員，都已安排在家工作及會安排進行病毒檢測，並已經安排人員清潔及消毒警員上班地點。

警方說，將會繼續與衛生署保持緊密聯繫，主動提供確診男警近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心，接受檢疫。

新冠肺炎 COVID-19

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