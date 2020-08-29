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巴西確診下降 專家：可能已達群體免疫

世界日報 / 編譯中心／綜合28日電
巴西確診下降 或達群體免疫 楊婷華
巴西確診下降 或達群體免疫 楊婷華

巴西確診下降 或達群體免疫 美聯社
巴西確診下降 或達群體免疫 美聯社

英國倫敦國王學院最新調查指出，巴西新冠肺炎的基本傳染數（R0）已低於1，顯示病毒傳染速度減緩，也顯示巴西可能達到群體免疫，像是8月25日的確診病例數即較14天前減少15%。聖保羅州長26日表示，中國實驗疫苗Coronavac目前在巴西進行第三階段人體試驗，一旦試驗成功，巴西公立醫療體系可望在12月開始接種。

里約庫魯茲基金會傳染學家克羅達表示，巴西有很多州因病毒傳播失控造成許多人死亡，但放寬社交距離措施後，並未發生確診數大幅增加的情況，北部和東北部大多數州的新增病例曲線都呈下降，顯示疾病已受到控制。巴西傳染病學會免疫部門主管考夫瑞也認為，如瑪瑙斯和聖保羅等城市已接近群體免疫。

印度增7.7萬例 千人不治

印度28日通報新增7萬7266人確診、1057人病故，累計339萬人確診、6萬1600人染疫病歿。美聯社報導，印度近47%病例是在本月確診。印度近3周以來，每天都超過6萬人確診。

法國增7379確診 解封來新高

法國28日通報新增7379起感染病例，為解封以來最高紀錄，最近7天巴黎的病毒檢測陽性率升至3.9%，境內確診病例累計26萬7077例；死亡病例新增20例，累計總數達3萬596例。德國中央政府及16邦首長28日同意，任何於強制戴口罩區域被逮到未戴口罩者，可處以50歐元（約59美元）罰款。當局還表示，最快得等到12月才能開放觀眾進場館觀賞體育賽事。西班牙首都馬德里要求6歲以上兒童在校皆須配戴口罩；英國則於26日宣布收回先前允許11至18歲學生不必戴口罩的指示。

印尼連2天確診創新高

印尼新增確診已連續第2天創新高，28日新增超過3000例確診、105人染疫死亡，迄今共16萬餘人染疫；菲律賓則增加近4000人確診，累計確診數達20萬9544例，其中大約有五分之一是在過去10天所通報。

韓當局估 下周恐日增2000例

南韓新冠肺炎疫情再起，當局28日警告，若依目前態勢發展，下周單日新增病例數可能達到800至2000例。政府宣布疫情最嚴重的首都圈，防疫第二階段延長一周，並限制咖啡店只能外帶或外送，防疫標準實際上已升級至第2.5階段。

加拿大延長外國旅客入境禁令

日本首相安倍晉三28日宣布，9月將取消外國人重新入境禁令。加拿大政府也宣布，延長針對大部分外籍人士的入境禁令直到9月30日，以限制病毒擴散。

新冠肺炎 COVID-19

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