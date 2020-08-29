加州雞肉廠新冠8死、逾350確診 被勒令暫時關閉

加州中谷地區(Central Valley)李文斯頓(Livingston)的一座佛斯特農場(Foster Farms)工廠傳出八例新冠病毒死亡個案，確診個案至少358例；麥賽德郡(Merced County)衛生官員說，該廠已被勒令暫時關閉，以幫助控制疫情。

該廠位於舊金山(San Francisco)市中心東南方約115哩處；廠商28日表示，其採取的措施應已足以保護員工。

佛斯特農場28日在聲明中證實，的確有八名員工死於新冠肺炎，但這些員工可能是在工廠以外的地點感染。

該公司表示：「重要的是要認清，在李文斯頓工廠檢出陽性人數的增幅，出現在麥賽德郡個案激增之後；佛斯特農場採取完整措施以減緩新冠肺炎疫情，並根據聯邦疾病防治中心(CDC)指南立即實施，可以保護員工在廠區內的安全，但當他們接觸更大的社區時，我們無法完全保護他們。」

該公司也提到八例死亡個案：「我們與他們的家屬與親友共同哀悼。」

該郡衛生部門27日發表聲明，勒令該廠關閉；「鑒於死亡個案數量、以及迅速檢測佛斯特農場李文斯頓工廠全職以及臨時員工的必要性，麥賽德郡衛生官已勒令佛斯特農場雞肉加工廠關閉，直到該廠能夠安全地重新開始運作為止。」

麥賽德郡發言人諾斯(Mike North)表示，該郡已將該封鎖令延後48小時，「以幫助進行與任何必要關閉措施相關的後勤工作」。

諾斯28日對國家廣播公司新聞網(NBC News)透露，這為期兩天的延後，是在農業部食安官員27日與該郡聯絡後提供的，且這次延後將於太平洋時間29日下午6時結束。

該郡發表的聲明指出，該廠新冠病毒疫情的實際擴散情形仍不明朗，因為已知的358個案例，多為選擇受檢或自願提交檢測結果的員工；該廠目前為該郡16個爆發疫情地區中最嚴重且持續最久的地點。