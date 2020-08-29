快訊

有攀岩證照但練習未繫鎖…內湖運動中心女子墜落不治

華航飛洛杉磯貨機疑似輪胎爆胎 桃機一度封閉半小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加州雞肉廠新冠8死、逾350確診 被勒令暫時關閉

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合28日電

加州中谷地區(Central Valley)李文斯頓(Livingston)的一座佛斯特農場(Foster Farms)工廠傳出八例新冠病毒死亡個案，確診個案至少358例；麥賽德郡(Merced County)衛生官員說，該廠已被勒令暫時關閉，以幫助控制疫情。

該廠位於舊金山(San Francisco)市中心東南方約115哩處；廠商28日表示，其採取的措施應已足以保護員工。

佛斯特農場28日在聲明中證實，的確有八名員工死於新冠肺炎，但這些員工可能是在工廠以外的地點感染。

該公司表示：「重要的是要認清，在李文斯頓工廠檢出陽性人數的增幅，出現在麥賽德郡個案激增之後；佛斯特農場採取完整措施以減緩新冠肺炎疫情，並根據聯邦疾病防治中心(CDC)指南立即實施，可以保護員工在廠區內的安全，但當他們接觸更大的社區時，我們無法完全保護他們。」

該公司也提到八例死亡個案：「我們與他們的家屬與親友共同哀悼。」

該郡衛生部門27日發表聲明，勒令該廠關閉；「鑒於死亡個案數量、以及迅速檢測佛斯特農場李文斯頓工廠全職以及臨時員工的必要性，麥賽德郡衛生官已勒令佛斯特農場雞肉加工廠關閉，直到該廠能夠安全地重新開始運作為止。」

麥賽德郡發言人諾斯(Mike North)表示，該郡已將該封鎖令延後48小時，「以幫助進行與任何必要關閉措施相關的後勤工作」。

諾斯28日對國家廣播公司新聞網(NBC News)透露，這為期兩天的延後，是在農業部食安官員27日與該郡聯絡後提供的，且這次延後將於太平洋時間29日下午6時結束。

該郡發表的聲明指出，該廠新冠病毒疫情的實際擴散情形仍不明朗，因為已知的358個案例，多為選擇受檢或自願提交檢測結果的員工；該廠目前為該郡16個爆發疫情地區中最嚴重且持續最久的地點。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

暴龍傷後場大將 羅瑞第2輪首戰出賽未明

NBA／暴龍教頭諾斯 獲選年度最佳教練

通訊票爭議 民主黨擬改呼籲民眾使用集票箱

中職／許基宏2分砲 送羅傑斯勝投

相關新聞

加州雞肉廠新冠8死、逾350確診 被勒令暫時關閉

加州中谷地區(Central Valley)李文斯頓(Livingston)的一座佛斯特農場(Foster Farms)工廠傳出八例新冠病毒死亡個案，確診個案至少358例；麥賽德郡(Merced County)衛生官員說，該廠已被勒令暫時關閉，以幫助控制疫情。

巴西確診下降 專家：可能已達群體免疫

英國倫敦國王學院最新調查指出，巴西新冠肺炎的基本傳染數（R0）已低於1，顯示病毒傳染速度減緩，也顯示巴西可能達到群體免疫，像是8月25日的確診病例數即較14天前減少15%。聖保羅州長26日表示，中國實驗疫苗Coronavac目前在巴西進行第三階段人體試驗，一旦試驗成功，巴西公立醫療體系可望在12月開始接種。

大陸新增新冠確診病例9例 均為境外輸入

大陸國家衛健委網站今（29）日披露，28日0至24時，31個省區市新增新冠肺炎確診病例9例，均為境外輸入病例(上海3例，...

圖表看疫情／全球搶疫苗 歐洲砸117億定金、日收購4倍用量

歐盟執行委員會發言人28日說，歐盟執委會已支付3億3600萬歐元（約新台幣117億元）的定金，以確保日後能獲得英國藥廠阿斯特捷利康至少3億劑新冠肺炎疫苗

新冠肺炎8月29日全球最新情報

各國防疫不敢鬆懈，韓國邁入8月後，疫情有再起之勢，當局還警示醫療體系恐怕瀕臨崩潰；各國經濟與產業持續遭到重創，聯合航空預...

香港迎普篩 設141個檢測所

香港將於九月一日開啟普及社區檢測計畫（新冠肺炎全民普篩），為期七天。港府表示，香港有一百四十一個社區檢測中心，這些場地經...

東南亞新冠肺炎未歇 印尼連2天確診創新高

新冠肺炎疫情持續侵擾東南亞，印尼單日新增確診病例已連續第2天創新高，今天通報新增超過3000例確診，迄今共16萬餘人染疫...

新冠肺炎全球逾2450萬例確診 超過83萬人不治

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間28日11時（台灣28日晚間7時），全球至少83萬2336人死於2019冠狀...

香港新增21確診 第3波死亡數增逾10倍

香港昨天新增21名確診病患，3例為境外移入，其餘為本土病例。昨公布多3宗死亡個案，香港至昨累計有82名染新型冠狀病毒者離世；第三波疫情下死者達75人，較第一、二波死者總數增逾10倍。

香港9/1展開全民新冠病毒普篩 共設141個檢測所

香港將於9月1日開啟普及社區檢測計畫，為期7天。港府表示，香港有141個社區檢測中心，這些場地經衛生署與機電署評估，認為...

圖表看疫情／東南亞疫情未歇 印尼連2天染疫數創新高

新冠肺炎疫情持續侵擾東南亞，印尼單日新增確診病例已連續第2天創新高，28日通報新增超過3000例確診，迄今共16萬餘人染疫；菲律賓則又有近4000人確診。

熱門新聞

影／跨時空打臉！看昔日民進黨 如何反美牛美豬

釋憲！大法官逐一點出黨產條例合憲之處 國民黨慘遭輾壓

開放美豬牛進口 林淑芬批：綠和藍一個樣

陳吉仲列7點說明美豬進口 網友：上有政策下有對策

「新竹林志玲」高鈺婷接任時力新黨魁

開放萊克多巴胺美豬進口 中央畜產會董座林聰賢這樣說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。