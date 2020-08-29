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香港9月1日啟動全民免費檢測病毒 即日受理登記

中央社 / 香港29日電

香港當局將於下週二啟動全民免費檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）病毒，這是疫情自年初爆發以來，港府首次為全民進行檢測。

這項「普及社區檢測計畫」自9月1日起在各區展開，當局今天起接受網上登記檢測，為期7天。

據公布，政府在全港18區設置了141個社區檢測中心，它們位於社區會堂或中心、體育館及官立學校等。

這項計畫是在北京中央的協助下進行，希望在兩週內完成，屬於免費及自願性質。

行政長官林鄭月娥早前呼籲市民積極參加，因為本地新一波疫情中有不少病患源頭不明，證明社區有不少隱形患者，希望可以藉此找到社區的隱形患者，以切斷傳播鏈。

自從港府宣布這項計畫後，一些親泛民主派的醫護團體或專業人士一直提出反對，主要擔心市民的資料「會被送到中國大陸」，呼籲支持者不要參加檢測。

也有醫師指出，這種檢測的效用不大，因為市民在檢測後同樣可以感染病毒。

不過，港府一再強調，這項檢測是要盡可能找出社會的隱形病毒傳播者，相關資料不會外洩，用後即銷毀，並批評反對者把問題政治化。

新冠肺炎 COVID-19 香港 林鄭月娥

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