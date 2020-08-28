香港新增21確診 第3波死亡數增逾10倍

香港昨天新增21名確診病患，3例為境外移入，其餘為本土病例。昨公布多3宗死亡個案，香港至昨累計有82名染新型冠狀病毒者離世；第三波疫情下死者達75人，較第一、二波死者總數增逾10倍。

另外，港府27日公布，因防控新冠肺炎疫情關係，全港中小學在9月1日新學年開始的時候，所有學生將會在學校的支援下，暫時留在家中學習。當教育局就何時恢復面授課堂有決定時，會預早公布及通知學校，給予充足時間作好準備。

文匯報報導，至於被勒令暫停營業多時的美容、戲院等行業今天終於可以重開。多間美容院昨日裡裡外外為店舖徹底清潔消毒，有美容院負責人為提升生水平，添置大批一次性個人防護裝備、器具等，每間美容室只容納一名客人，完成服務後美容師要更換新一套保護衣，負責人承認成本額外增加三成，而且重開初期全是處理之前囤積的訂單，沒有新收入，但負責人稱只要有工開，她在所不計。所幸，客人也熱烈期待美容院復業，預約反應理想，至下周所有預約名額已經爆滿。

香港美容業總會創會主席葉世雄昨日於電台節目上表示，業界已為復工準備就緒，除防疫措施外，員工均需佩戴防護裝備，並嚴守港府加設的兩項規定，包括只招待已預約客人及只提供單對單美容服務，並在接待每名客人之間進行消毒清潔。葉世雄說，顧客預約反應熱烈，但均是處理早前已預繳的客人，加上單對單服務，因此每天能服務的顧客數目只及正常的八成。