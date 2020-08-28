無症狀免檢指南惹議 美疫情中心改口：接觸確診者或疑似都要檢測

聯邦疾病防治中心(CDC)本周悄悄修改新冠病毒檢測指南引發爭議後，CDC主任芮斐德(Robert Redfield)27日改口表示，所有近期近距離接觸過新冠確診或疑似病例的民眾都應自行檢測，包括沒有出現染疫症狀的民眾；芮斐德也說，更動指南的作法與白宮防疫小組協調過。

芮斐德在聲明中表示，檢測旨在實現特定的公共衛生目標，需要的人都可接受檢測，想要檢測的人也不等於必須接受檢測，檢測的關鍵是要給公共衛生專家提供決策基礎以便採取後續行動。

他說，更改指南旨在著重檢測有症狀患者及健康較差的民眾，另外也包括療養院等醫療機構的一線人員。

不過，芮斐德周四的聲明也與CDC修改前的檢測指南有一定出入，先前CDC建議所有接觸過確診病例的人都要接受專門檢測，因為無症狀(asymptomatic)與未發病潛伏期的感染，都是造成疫情擴散的重要因素。

CDC本周悄悄修改新冠病毒檢測指南，將沒有出現染疫症狀的民眾排除，就算近期有接觸史，也歸類於排除之列，該更動引發公衛專家質疑，因為症狀空窗期是許多患者傳染力最高的時候，對疫情追蹤工作來說，關係重大。

被指派為川普政府全國新冠病毒檢測總監的聯邦衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)26日表示，修改檢測指南並非白宮授意，而是為了向社會大眾澄清病毒檢測有其限制性，絕非為了刻意降低檢測數量；但芮斐德說，24日發布的修改檢測指南已與白宮抗疫小組協調過，並與專家諮詢探討過，美國近幾周的新冠病毒檢測數量也有所下降。

根據一個新冠獨立研究團隊的數據，美國的新冠病毒檢測在上月到達頂峰，日均100萬次檢測，但在過去四天內，每天檢測數量已降至不足70萬次。